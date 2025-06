Этот ивент Ubisoft проводила ежегодно с 2020 года.

Ubisoft в этом году отказывается от своей традиционной презентации Ubisoft Forward. Об этом сообщил журналист Стивен Тотило со ссылкой на представителя компании.

Это впервые с 2020 года, когда Ubisoft не будет проводить собственное крупное летнее шоу, ограничившись участием в сторонних ивентах Summer Game Fest, таких как PC Gaming Show и IGN Live. В августе студия покажет свои проекты на Gamescom.

Представитель Ubisoft рассказал Тотило, что компания по-прежнему заинтересована в общении с игроками и показах своих игр, но будет искать другие подходящие моменты для обновлений.

По мнению Тотило, причиной может быть то, что у компании попросту нет достаточного количества релизов на 2025 год, и делать полноценное шоу вряд ли есть смысл.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest Ubisoft может показать новые материалы по ремейку Prince of Persia: The Sands of Time. Переиздание анонсировали ещё в 2020 году, но с тех пор о ремейке не было новостей.

Кроме того, недавно Ubisoft затизерила ремейк Splinter Cell: Chaos Theory, правда использовала для этого скриншот из другой игры. Вместо Сэма Фишера из Chaos Theory компания использовала изображение агента из Pandora Tomorrow.

