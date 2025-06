Шоураннер сериала по TLOU Крейг Мейзин считает, что, возможно, это и хорошо.

У создателя The Last of Us Нила Дракманна уже есть концепты для третьей игры серии. Кто знает, возможно он их когда-то реализует, особенно на фоне хайпа сериала.

Об этом рассказал шоураннер "Последних из нас" Крейг Мейзин в интервью BAFTA. По его словам, он знаком с некоторыми идеями, которые лежат у Дракманна в ящике, но режиссёр не уверен, будут ли они когда-то воплощены в жизнь:

"Я знаком с некоторыми концепциями, которые Нил обсуждал в связи с возможной третьей игрой. Не знаю, остановился ли он на одной из них".

Конечно же, Мейзин хотел бы, чтобы The Last of Us Part 3 всё таки случилась, но, с другой стороны, может истории и следует закончиться на второй части: "Иногда я думаю, что, может быть, стоит порадоваться и тому, что есть. Не грусти, что все закончилось, радуйся, что это вообще произошло!".

Похоже, того же мнения придерживается и сам Дракманн. Несколько месяцев назад он сказал журналистам, что игрокам не стоит рассчитывать на продолжение The Last of Us.

Напомним, сейчас Нил Дракманн работает над научно-фантастической Intergalactic: The Heretic Prophet и неким неанонсированным проектом.

Впрочем, Мейзин заявил, что он будет играть во всё что угодно от Naugty Dog: "Я буду в Intergalactic с первого дня релиза. Если выйдет еще одна часть Uncharted, я в нее сыграю. Если выйдет еще одна часть Last of Us, я в нее сыграю".

Ранее Крейг Мейзин успокоил фанатов сериала The Last of Us, которые до сих пор скорбят по Джоэлу.

