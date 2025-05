В неанонсированной игре Naughty Dog Нил Дракманн выступает продюсером.

Креативный директор Naughty Dog и создатель The Last of Us Нил Дракманн рассказал, что помимо научно-фантастической Intergalactic он занят ещё одной, пока неанонсированной игрой.

В подкасте Press X to Continue Дракманн поделился, что студия действительно работает над как минимум двумя играми, и он лично участвует в обеих. В Intergalactic он выполняет роль ведущего геймдизайнера, а вот во втором проекте стал скорее наставником и продюсером, наблюдая за чужими решениями и направляя процесс со стороны:

"Есть моменты, когда я возвращаюсь к проекту и приятно удивлён тем, что сделал остальной состав. А иногда - хватаюсь за голову, и нам приходится договариваться".

При этом Дракманн подчёркивает, что именно такой ритм, с переключением между ролями и жанрами, помогает ему не выгорать: "Мне нравится переключаться, это сохраняет свежесть. Я ни разу не скучал".

Учитывая масштабы обеих разработок, есть вероятность, что над неанонсированной игрой работают Шон Эскайг (Uncharted: The Lost Legacy) и Энтони Ньюман (The Last of Us: Part II), которым уже доверяли ключевые тайтлы.

Ранее Нил Дракманн поделился, почему сериал по The Last of Us стал настолько популярен. Шоу почти полностью повторяет сценарий игры, но при этом для просмотра сериала в оригинал играть необязательно.

