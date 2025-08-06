Рассказываем, в каких городах придется платить за воду больше уже в этом месяце.

Коммунальные услуги для многих украинцев остаются сложным и болезненным вопросом.

Мы разобрались, сколько платить за воду нужно в августе. Оказалось, в некоторых регионах активно и регулярно поднимают тарифы.

Сколько платить за воду по счетчику

Ранее мы со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ рассказывали, что действующие тарифы пересматривать не будут, но в следующем году их собираются привести к уровню, который обоснован экономически.

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Хотя у Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока что нет планов на повышение стоимости воды, местные власти имеют право поднимать тарифы и без согласования с этим органом.

В связи с этим цены по стране значительно отличаются в зависимости от поставщика, региона и местной тарифной политики. Так, стоимость кубометра водоотведения и водоснабжения могут колебаться в пределах аж 30 гривень. Однако тут все также зависит и от самого потребления.

Если счетчика нет, то все иначе. В этом случае тариф рассчитывается не по фактическому использованию, а по так называемым нормам потребления. При этом нормы также отдельно принимаются горсоветами на местах.

Несмотря на кажущуюся сложность, можно подсчитать размер коммуналки у себя дома. Нужно умножить норму потребления на стоимость одного куба и на количество зарегистрированных в квартире лиц. В этом плане гораздо выгоднее поставить счетчики, чтоб платить за точно потраченную воду.

Если говорить про текущие тарифы, то ситуация складывается следующая. В Киеве за куб холодной воды платят 30,38 грн - тариф неизменный с мая 2024 года. Цена на горячую воду варьируется в зависимости от поставщика и наличия полотенцесушителя - от 75,96 грн до 97,89 грн.

В Днепре за водоснабжение платят 29,02 грн, а за водоотвод - 18,16 грн (суммарно 47,18 грн за куб).

Во Львове водоснабжение обходится в 32,83 грн, а водоотведение 20,69 грн, если есть счетчик. Поэтому важно добавить, сколько платить за воду без счетчика. В этом случае придется платить 20,69 грн.

У кого значительно вырастут тарифы

Ожидается, что в августе в некоторых населенных пунктах поднимутся цены на воду. Особенно "отличилась" Одесская область.

В городе Южный стоимость подрастет на 13,5%. Населению придется платить за куб воды 61,44 грн.

В Арцизе, другом городе региона, предлагают еще более радикальное поднятие цен. Водоснабжение может вырасти с 34,52 грн до 52,81 грн за куб, а водоотвод - с 23,95 до 46,38 грн.

В Измаиле стоимость услуг подняли почти на четверть. За куб воды вместо 27,5 грн жителям придется платить 34,3 грн, а за стоки вместо 33,4 грн - 42,3.

Тем, кто живет в многоэтажках, тарифы подняли на 7-9 грн. В итоге холодная вода стоит 42,3 грн, а водоотвод - 42,9 грн.

В Звягеле Житомирской области в августе тариф возрастет на 6,24 грн. Водоснабжение будет 31,14 грн за куб, а водоотведение - 38,88 грн.

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