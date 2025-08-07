Игры доступны для загрузки в течение недели, до 14 августа.

Epic Games Store обновил бесплатную библиотеку игр. В этот раз геймеров ожидает пара неплохих тайтлов в разных жанрах. Игры можно активировать до 14 августа.

Первый проект из раздачи – Road Redemption, который является духовным наследником знаменитой байкерской серии Road Rash. Главный герой игры возглавляет банду байкеров, принимая участие в безбашенных гонках на выживание. В Steam 82% из более 10 тыс. обзоров – положительные.

Видео дня

Также в магазине раздают 112 Operator, симулятор диспетчера экстренных служб. Игроки должны координировать спасательные работы после различных стихийных бедствий, аварий и прочих катастроф. В Steam у игры 89% положительных отзывов.

Через неделю EGS геймеры смогут бесплатно получить забавный симулятор курьера Totally Reliable Delivery Service и игрушку Hidden Folks в жанре "поиск предметов",

УНИАН рассказывал о самых ожидаемых игр 2-й половины 2025 года, которые получат украинский перевод. Среди них не только инди и игры от украинских разработчиков, но и горячо ожидаемые ААА- блокбастеры.

Вас также могут заинтересовать новости: