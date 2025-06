Релиз Aphelion запланирован на 2026 год.

Dontnod анонсировала Aphelion, кинематографическое приключение от третьего лица. Дебютный трейлер показали на Xbox Games Showcase, и он сразу задал тон атмосферному научно-фантастическому настрою игры.

События Aphelion разворачиваются в недалеком будущем, где Земля уже практически не пригодна для жизни. Главная героиня - астронавтка Ариана Монтклер, она оказывается на недавно открытой планете Персефона после аварийной посадки.

Её цель - выжить в агрессивной среде, справиться с аномалиями, которые нарушают привычные законы реальности, и найти раненого напарника, Томаса Кросса.

Видео дня

Игра создается в партнёрстве с Европейским космическим агентством (ESA). В игре Ариана и Томас - члены вымышленной миссии Hope 01 от ESA, и, по словам креативного директора проекта Флоранта Гийома, разработка стала для студии особенно важной:

"Aphelion - это игра, в которую мы вкладываем душу. Для нас это первая по-настоящему человеческая история в космосе, и возможность работать с Европейским космическим агентством делает этот проект уникальным".

В ESA тоже считают проект значимым. Представительница агентства Надя Людерс заявила: "Aphelion воплощает дух, в котором наука встречается с воображением. Это способ вдохновить новое поколение продолжать космические амбиции Европы".

Релиз Aphelion запланирован на 2026 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что создатели Life is Strange из Dontnod бесплатно раздают в Steam одну из своих последних игр. Раздача Tell Me Why приурочена к Pride Month, событию в ЛГБТ-сообществе.

Вас также могут заинтересовать новости: