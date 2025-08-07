Набор cкинов с купальниками вернул интерес геймеров к Street Fighter 6

Игроки хвалят скины и активно делятся скриншотами.

Capcom нашла способ привлечь игроков к Street Fighter 6. В файтинге всплеск онлайна после того, как разработчики выпустили летний набор скинов – семь персонажей получили пляжные костюмы.

Согласно данным SteamDB, за прошедшие дни с выхода обновления количество одновременно играющих игроков практически удвоился: с 27 тысяч до более чем 50 тысяч. Рекорд за все время – 70 тысяч.

В соцсетях купальник Чунь-Ли стал центральной темой обновления. Игроки активно делятся скриншотами, акцентируя внимание на деталях ее анимации и говорят, что обновление стоит каждого потраченного доллара.

Помимо купальников, рост популярности игры связан с другими факторами. На этой неделе в ростер SF6 добавили бойца муай тай Сагата, что традиционно привлекает внимание игроков. В будущем в пропуске персонажей на 3-й год появятся Алекс, Ингрид и Вайпер.

Набор с купальниками – это четвертый по счету набор скинов в Street Fighter 6. В нем пляжные образы получили Чунь-Ли, Кэмми, AKI, Джейми, Кимберли, Люк и Манон.

