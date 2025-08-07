Релиз состоится уже завтра на ПК, PS5 и Xbox Series

За сутки до релиза спало эмбарго на публикацию обзоров Mafia The Old Country. Криминальный боевик получил противоречивые оценки от игровых СМИ. Одни сдержанно хвалят, другие откровенно ругают.

На агрегаторе Metacritic средняя оценка проекта составляет 75 баллов из 100 на основе 51 рецензии. Это немного большим, чем у Mafia 2 и Mafia 3, но ниже, чем у ремейка первой части, у которого 78 баллов.

В обзорах хвалят то, что игра не пытается быть GTA – это линейная сюжетная игра с фокусом на интересную историю и проработанных персонажей. Многим понравилась мрачная атмосфера и игра актеров: местным сицилийцам сразу веришь. Прохождение игры займет 10-12 часов, что назвали "золотой серединой".

Видео дня

Относительно остальных аспектов игры мнения прессы расходятся. Геймплей не отличается оригинальностью, а битвы с боссами на ножах вышли неловкими. В некоторых изданиях отметили, что в ней нет каких-то уникальных механик или интересных сюжетных поворотов. Это не плохая, но и не отличная игра.

Пожалуй, больше всего расстраивает то, что она [Mafia The Old Country] просто безобидно нормальная [...] В ней нет ничего принципиально нового – все уже где-то встречалось, причем зачастую в более удачном исполнении. Несмотря на наличие отличных приквелов, эта игра доказывает, что шаг назад – не всегда интересный путь вперед – говорится в обзоре Game Informer.

Сами разработчики уже выпустили launch-трейлер, напоминающий о скором выходе Mafia: The Old Country. Игра станет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series уже завтра, 8 августа. Украинский язык присутствует.

Меж тем Hangar 13 уже готовят следующую игру в серии, потенциальную Mafia 5. Студии потребовалось почти 9 лет, чтобы выпустить продолжение Mafia 3, с учетом разработки ремейка первой части.

УНИАН рассказывал о самых ожидаемых игр 2-й половины 2025 года, которые получат украинский перевод. Среди них не только инди и игры от украинских разработчиков, но и горячо ожидаемые ААА- блокбастеры.

Вас также могут заинтересовать новости: