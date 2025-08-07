С апреля по июнь 2025 года Sony продала 2,5 млн приставок.

Sony достигла важного рубежа в распространении своей флагманской игровой консоли. Согласно свежему финансовому отчету компании, общее количество проданных PlayStation 5 по всему миру достигло 80,3 миллиона устройств. В эту цифру входят базовая PS5, PS5 Slim и PS5 Pro.

Интересно, что за аналогичный срок общие отгрузки PS5 все еще незначительно отстают от PS4 – на 2 млн консолей и это несмотря на заметно более высокую цену PS5. В целом, SIE превзошла ожидания, пишет IGN.

Особенно впечатляющими выглядят продажи игр. За квартал удалось продать 65,9 млн копий игр для PS4/5 – это на 12 млн больше, чем годом ранее. 6,9 млн пришлось на игры от PlayStation Studios. Целых 83% всех проданных игр были приобретены в "цифре" – это самый высокий результат за последнее время.

Видео дня

Количество активных пользователей PSN выросло до 123 млн человек – на 7 млн больше по сравнению с прошлогодними показателями в 116 миллионов.

Чистая прибыль игрового подразделения превысила 1 миллиард долларов (рост на 127% год к году), а по отгрузкам это второй лучший первый квартал в истории PS5 (вопреки росту цен в Европе), и это на пятом году жизни платформы до релиза GTA 6.

Слухи указывают, что Sony собирается выпустить сразу две PS6. Одна из них придет на смену PlayStation 5 и будет обычной домашней приставкой. Вторая должна быть портативной, которая сможет запускать игры от PS5 и PS4.

Согласно актуальной информации, массовое производство обеих консолей стартует в середине 2027 года. Релиз ожидается либо осенью 2027, либо в начале 2028.

Вас также могут заинтересовать новости: