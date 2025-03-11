Команда Нила Дракманна работает над Intergalactic: The Heretic Prophet уже 4 года.

Naughty Dog продолжает раскрывать детали своей новой игры - Intergalactic: The Heretic Prophet. В беседе с режиссёром Алексом Гарлендом на шоу Creator to Creator глава студии Нил Дракманн поделился интересными подробностями.

Разработка Intergalactic началась в 2021 году, и это первый шаг студии в сторону научной фантастики. Действие игры развернётся в альтернативном будущем, где с конца 80-х история пошла по другому пути. В этом мире появилась новая религия, которая стала доминирующей и претерпела множество изменений.

Сюжет начинается с того, что связь с одной из планет, где зародилась эта вера, в какой-то момент полностью пропала. Именно туда во время выполнения задания попадает главная героиня - охотница за головами. После крушения корабля она остаётся одна на пустынной планете, где никого нет, и ей предстоит выяснить, что здесь произошло.

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По словам Дракманна, одиночество - одна из ключевых тем игры. Если в прошлых проектах студии у игрока почти всегда был напарник, здесь герой окажется в мире, где не понимает, что произошло, кто эти люди, какова их история: "Если ты вообще надеешься выбраться с этой планеты — а напомню, связи с ней не было уже 600 лет, – тебе придётся разобраться, что здесь случилось".

Анонс Intergalactic: The Heretic Prophet произошёл в декабре на The Game Awards 2024. Дата релиза пока неизвестна.

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