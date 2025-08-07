Рассказываем, разрешается ли выехать из Украины ребятам в возрасте 17 лет и что нужно, чтобы пересечь границу без проблем.

Во время военного положения в Украине вопрос пересечения границы особенно остро стоит для родителей и юношей, которым скоро исполняется 18 лет. Согласно правилам, в год исполнения 17-летия молодые люди обязаны встать на военный учет. Это, в свою очередь, вызывает множество вопросов: как выехать из Украины сегодня в 17 лет, какие документы нужны и могут ли отказать в выезде.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде рассматривают выезд за границу мужчин 18-25 лет.

Кто может выехать из Украины во время войны среди мужчин

Согласно с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. Поэтому, если говорить о том, можно ли выехать из Украины в 18 лет парню, то такой возможности ныне нет. Исключения составляют случаи, если молодой человек имеет основания, которые дают ему право пересекать границу - например, он не подлежит призыву по ряду причин или же имеет отсрочку.

Касательно того, кто может выехать за границу среди парней-подростков, то для 16-17-летних таких ограничений нет. Причем, ст. 313 Гражданского Кодекса Украины разрешает самостоятельный выезд за границу с 16 лет - то есть, без сопровождающего лица. Но следует помнить, что в год достижения 17-летия (согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе") юноша обязан стать на военный учет и получить приписное свидетельство. И это также одно из условий выезда за границу.

Также, если подросток намерен ехать сам, то нужно заранее узнать о правилах въезда страны назначения: в некоторых из них въезд возможен лишь только в сопровождении взрослого или согласия родителей/опекунов (нотариально заверенного) на выезд подростка.

Как выехать за границу мужчине в 17 лет - какие документы нужны

Подытоживая, перечислим список документов, необходимых для пересечения границы юноше в 17 лет:

заграничный паспорт;

приписное свидетельство (удостоверение о приписке к призывному участку);

разрешение на выезд от родителей/опекунов, если подросток выезжает самостоятельно - разрешение необходимо не всегда, но лучше перестраховаться и иметь его с собой.

Также может понадобиться медицинская страховка - этого требования в Украине нет, но ее могут потребовать на границе страны назначения (лучше это узнать заранее).

В некоторых ситуациях юноше в 17 лет могут отказать в пересечении границы. Почему это может произойти:

просрочен или поврежден загранпаспорт;

нет приписного свидетельства;

подросток находится под следствием или в розыске (если есть соответствующее судебное решение);

имеют место подозрения в подделке документов и касательно цели поездки.

И, как уже говорили, проблемы с пересечением границы могут возникнуть, если нет разрешения на выезд от родителей или опекунов. Ситуация может сложиться так, что из Украины молодой человек сможет выехать, но его не пропустят в страну назначения.

