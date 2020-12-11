The Last of Us Part II признана лучшей игрой года / фото playstation.com
В ночь с 10 на 11 декабря прошел игровой "Оскар" – церемония The Game Awards 2020. Триумфатором мероприятия стал экшен The Last of Us Part II, получивший победу в шести номинациях, и взявший главную награду – звание "Игра года".
Номинации и победители:
- Игра года – The Last of Us Part II;
- Лучший приключенческий экшен – The Last of Us Part II;
- Лучшее повествование – The Last of Us Part II;
- Лучшая режиссура – The Last of Us Part II;
- Лучшая актерская игра — Лора Бейли (Эбби из The Last of Us: Part II);
- Инновации в доступности (с функциями для людей с ограниченными возможностями) – The Last of Us Part II;
- Лучший аудио-дизайн – The Last of Us Part II;
- Лучший саундтрек – Final Fantasy VII Remake (композиторы Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки);
- Лучший экшен – Hades;
- Лучшая инди-игра – Hades;
- Лучшая работа художников – Ghost of Tsushima;
- Лучшая VR-игра – Half-Life: Alyx;
- Лучшая семейная игра – Animal Crossing: New Horizons;
- Лучший файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate;
- Лучшая ролевая игра – Final Fantasy VII Remake;
- Лучшая дебютная игра — Phasmophobia;
- Лучшая игра-сервис – No Man’s Sky;
- Лучшая мобильная игра – Among Us;
- Лучший мультиплеер – Among Us;
- Лучшая спортивная игра – Tony Hawk's Pro Skater 1+2;
- Лучшая стратегия или симулятор – Microsoft Flight Simulator;
- Лучшая поддержка сообщества – Fall Guys: Ultimate Knockout;
- Лучшая киберспортивная игра – League of Legends;
- Самая ожидаемая игра – Elden Ring;
А вот лучшей игрой 2020 года по мнению зрителей The Game Awards стала Ghost of Tsushima. Голосование проходило за несколько дней до начала церемонии.