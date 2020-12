Экшен студии Naughty Dog победил еще в шести номинациях.

В ночь с 10 на 11 декабря прошел игровой "Оскар" – церемония The Game Awards 2020. Триумфатором мероприятия стал экшен The Last of Us Part II, получивший победу в шести номинациях, и взявший главную награду – звание "Игра года".

Номинации и победители:

Игра года – The Last of Us Part II;

Лучший приключенческий экшен – The Last of Us Part II;

Лучшее повествование – The Last of Us Part II;

Лучшая режиссура – The Last of Us Part II;

Лучшая актерская игра — Лора Бейли (Эбби из The Last of Us: Part II);

Инновации в доступности (с функциями для людей с ограниченными возможностями) – The Last of Us Part II;

Лучший аудио-дизайн – The Last of Us Part II;

Лучший саундтрек – Final Fantasy VII Remake (композиторы Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки);

Лучший экшен – Hades;

Лучшая инди-игра – Hades;

Лучшая работа художников – Ghost of Tsushima;

Лучшая VR-игра – Half-Life: Alyx;

Лучшая семейная игра – Animal Crossing: New Horizons;

Лучший файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate;

Лучшая ролевая игра – Final Fantasy VII Remake;

Лучшая дебютная игра — Phasmophobia;

Лучшая игра-сервис – No Man’s Sky;

Лучшая мобильная игра – Among Us;

Лучший мультиплеер – Among Us;

Лучшая спортивная игра – Tony Hawk's Pro Skater 1+2;

Лучшая стратегия или симулятор – Microsoft Flight Simulator;

Лучшая поддержка сообщества – Fall Guys: Ultimate Knockout;

Лучшая киберспортивная игра – League of Legends;

Самая ожидаемая игра – Elden Ring;

А вот лучшей игрой 2020 года по мнению зрителей The Game Awards стала Ghost of Tsushima. Голосование проходило за несколько дней до начала церемонии.

Автор: Сергей Коршунов