The Last of Us Part II признана лучшей игрой года / фото playstation.com

В ночь с 10 на 11 декабря прошел игровой "Оскар" – церемония The Game Awards 2020. Триумфатором мероприятия стал экшен The Last of Us Part II, получивший победу в шести номинациях, и взявший главную награду – звание "Игра года".

Номинации и победители:

  • Игра года – The Last of Us Part II;
  • Лучший приключенческий экшен – The Last of Us Part II;
  • Лучшее повествование – The Last of Us Part II;
  • Лучшая режиссура – The Last of Us Part II;
  • Лучшая актерская игра — Лора Бейли (Эбби из The Last of Us: Part II);
  • Инновации в доступности (с функциями для людей с ограниченными возможностями) – The Last of Us Part II;
  • Лучший аудио-дизайн – The Last of Us Part II;
  • Лучший саундтрек – Final Fantasy VII Remake (композиторы Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки);
  • Лучший экшен – Hades;
  • Лучшая инди-игра – Hades;
  • Лучшая работа художников – Ghost of Tsushima;
  • Лучшая VR-игра –  Half-Life: Alyx;
  • Лучшая семейная игра – Animal Crossing: New Horizons;
  • Лучший файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate;
  • Лучшая ролевая игра – Final Fantasy VII Remake;
  • Лучшая дебютная игра — Phasmophobia;
  • Лучшая игра-сервис – No Man’s Sky;
  • Лучшая мобильная игра – Among Us;
  • Лучший мультиплеер – Among Us;
  • Лучшая спортивная игра – Tony Hawk's Pro Skater 1+2;
  • Лучшая стратегия или симулятор – Microsoft Flight Simulator;
  • Лучшая поддержка сообщества – Fall Guys: Ultimate Knockout;
  • Лучшая киберспортивная игра – League of Legends;
  • Самая ожидаемая игра – Elden Ring;

А вот лучшей игрой 2020 года по мнению зрителей The Game Awards стала Ghost of Tsushima. Голосование проходило за несколько дней до начала церемонии.

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Автор: Сергей Коршунов