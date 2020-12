Самурайский экшн от студии Sucker Punch сумел обойти скандальную The Last of Us Part II.

Сегодня на сайте The Game Awards завершилось голосование в номинации Player's Voice. В этой категории геймеры выбирали лучшую игру 2020 года. Ей стал экшн про самураев – Ghost of Tsushima.

Голосование проходило в три этапа. На последнем в номинации осталось всего пять тайтлов:

The Last of Us Part II;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Doom Eternal;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

При этом лидером зрительских симпатий оставалась The Last of Us Part II. Но видимо не все игроки были согласны с таким положением. До окончания третьего этапа голосования страница сайта The Game Awards была взломана и у Ghost of Tsushima оказалось 100% голосов.

Администрация сайта запретила проходить авторизацию и вскоре возобновила работу портала. Но после этого The Last of Us Part II опустилась на вторую строчку, а лидером с 47% голосов стала Ghost of Tsushima.

Интересно, что в финальной пятерке оказались сразу три эксклюзива PlayStation – Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II и Spider-Man: Miles Morales. В сумме они собрали 82% всех голосов пользователей.

О The Game Awards 2020

Полноценная церемония The Game Awards 2020 пройдет в ночь с 10 на 11 декабря. На ней назовут "Игру года" по мнению жюри и объявят победителей в других категориях. Организатор премии Джефф Кили уже показал шорт-лист номинантов.

Также на мероприятии появятся различные звезды кино, среди которых Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Бри Ларсон ("Капитан Марвел") и Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой").

На сцене выступит Эдди Веддер – вокалист группы Pearl Jam.

Автор: Сергей Коршунов