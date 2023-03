В ролике показали злых людей, которые работают шпионами Саурона.

Студия Daedalic Entertainment и издательство Nacon выпустили новый трейлер приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Ролик посвятили преимущественно сюжету игры, однако в рамках рассказа о сценарных особенностях зрителям показали немало свежих кадров.

На видео демонстрируется множество вставок из разных фрагментов прохождения. Например, в одном из эпизодов главный герой Голлум встречается с назгулом и пытается скрыться. А во втором главного героя допрашивает неизвестный светлый маг, который может оказаться Гендальфом.

Колдун заявил: "Они привели тебя к нему, разве нет? Темному лорду. Что ты сказал ему? Что ты сказал Саурону?" После этого маг применил заклинание.

Демонстрация кадров из игры сопровождается комментариями разработчиков. Представители Daedalic Entertainment рассказали об источниках вдохновения и раскрыли несколько сюжетных деталей. Чтобы правильно воссоздать вселенную "Властелина колец", авторы читали книги, смотрели фильмы и изучали дополнительные материалы. Они также консультировались с экспертами в творчестве Толкина, дабы избежать ошибок.

История The Lord of the Rings: Gollum будет акцентировать внимание на аспектах, которые подробно не показывались в книгах или фильмах. Например, при прохождении игроки встретятся в Мордоре со злыми людьми. Эти прихвостни Саурона работают шпионами и собирают информацию на территории Средиземья.

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

