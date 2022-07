В ролике впервые полноценно продемонстрировали геймплей проекта.

Издательство Nacon провело цифровое шоу с демонстрацией своих будущих игр. В рамках мероприятия показали дебютный геймплейный трейлер The Lord of the Rings: Gollum — игры про Голлума во вселенной "Властелина колец" от студии Daedalic Entertainment.

Ролик коротко демонстрирует основные механики в грядущем проекте. Одна из них — скрытное передвижение. Главный герой не может драться с врагами поэтому он прячется в траве, плавает под водой и отвлекает противников с помощью бросков камня. Голлум также способен скрываться в тени, чтобы становиться менее заметным.

Еще одна весомая часть игрового процесса — это платформинг. Протагонист умеет лазить по отвесным поверхностям и уступам, далеко прыгать и передвигаться на четырех конечностях. Скорость и ловкость Голлума станут одним из важных инструментов для преодоления препятствий.

Помимо геймплейных механик, в свежем трейлере показали локации, которые посетят игроки. Сюда входят как мрачные крепости на территории Мордора, так и светлые эльфийские леса. Однако основная часть приключения будет разворачиваться во владениях Саурона.

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: