Студия Sonic Team и издательство Sega опубликовали тизер Sonic Frontiers — новой большой игры про приключения синего ежа Соника. Ролик хоть и получился коротким, но содержит геймплейные кадры.

Видео дает понять, что ждет пользователей в проекте. События Sonic Frontiers разворачиваются в открытом мире, по которому можно передвигаться разными способами. Соник способен быстро бегать, ускоряться и скользить по рельсах. Судя по тизеру, протагонист будет преодолевать огромные пространства за считанное время.

В ролике также показали точки интереса. Часть из них — это головоломки. Например, в одной из загадок необходимо раскрутить колесо до нужной скорости.

Нашлось на видео место и для сражений. Соник обладает множеством приемов: он способен делать несколько рывков в воздухе и наносить удар, бить с вращением вокруг цели, подбрасывать противника вверх и так далее.

Тизер дает понять, что авторы Sonic Frontiers вдохновляются The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Это заметно в атмосфере, дизайне локаций, точках интереса и других элементах.

Подробнее о Sonic Frontiers

Сюжет игры разворачивается на островах Звездопада, которые включают различные биомы. В центре истории — противостояние с Доктором Эггманом, известным врагом Соника.

Проект включает многие элементы из предыдущих частей, например, сбор колец и скольжение по рельсам. Однако все они адаптированы под открытый мир.

Sonic Frontiers выйдет в праздничный период 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

