В этом году церемония награждения получилась богатой на анонсы и геймплейные демонстрации.

На церемонии награждения The Game Awards 2021 не только вручали призы, но и показывали разные игры. Мероприятие отметилось пачкой анонсов, в том числе крупных проектов, и геймплейными демонстрациями. Среди них особенно запомнились Alan Wake 2, Star Wars Eclipse, Wonder Woman и Senua's Saga: Hellblade II. Об этих и других играх мы решили написать в итоговом материале с подборкой всего самого интересного, что показали на TGA 2021.

Анонс The Texas Chain Saw Massacre

Это многопользовательский хоррор по мотивам фильма "Техасская резня бензопилой". За создание игры отвечают Gun Interactive, отметившаяся похожим проектом Friday the 13th: The Game, и Sumo Nottingham. Дата выхода и платформы не указаны.

Анонс The Expanse: A Telltale Series

Как понятно из названия, игра представляет собой приключение в духе других проектов от Telltale Games. В разработке также участвует Deck Nine, ответственная за Life is Strange: True Colors. Проект создается по мотивам сериала "Пространство".

Новый трейлер Babylon's Fall

В ролике объявили, что игра PlatinumGames и Square Enix выйдет 3 марта на ПК, PS4 и PS5.

Геймплейная демонстрация Evil West

Это фэнтезийный вестерн от Flying Wild Hog и Focus Home Interactive. Evil West выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата пока неизвестна.

Геймплей Senua's Saga: Hellblade II

Ninja Theory порадовала кинематографической геймплейной демонстрацией Senua's Saga: Hellblade II. Игра выглядит невероятно реалистично. А вот дату выхода проекта не назвали.

Анонс Star Wars Eclipse

Quantic Dream, которая прославилась благодаря Heavy Rain и Detroit: Become Human, создает приключенческий боевик во вселенной "Звездных войн". Игра отметится разветвленным сюжетом, а ее события будут происходить в Эпоху Республики.

Анонс Wonder Woman

Monolith Productions трудится над приключенческой игрой про Чудо-женщину в открытом мире. В проекте появится система "Немезис" из Middle-earth: Shadow of War и ее первой части Shadow of Mordor.

Анонс Alan Wake 2

Remedy Entertainment наконец-то представила Alan Wake 2 — спустя более десяти лет после выхода первой части. Сиквел будет полноценным хоррором с элементами выживания, а другие подробности о нем расскажут следующим летом.

Геймплейный трейлер Horizon Forbidden West

Ролик во многом посвящен сражениям. Элой использует разное оружие, демонстрирует акробатические навыки, скрытно уничтожает противников и так далее.

Ремейк Final Fantasy VII выйдет на ПК

Игра станет эксклюзивом Epic Games Store, но зато она выйдет сразу в расширенном издании Intergrade, которое ранее было доступно только на PS5. Релиз на персональных компьютерах состоится уже 16 декабря.

Slitterhead

Это игра от одного из создателей Silent Hill. Она представляет собой смесь экшена и хоррора с необычными монстрами.

Nightingale

А здесь у нас многопользовательский симулятор выживания со строительством от бывшего главы BioWare и директора серии Dragon Age Аарона Флинна. Игрокам предстоит объединяться в отряды, сражаться, искать ресурсы и так далее.

Новый трейлер The Lord of the Rings Gollum: The Untold Story

Приключенческая игра про Голлума должна выйти в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Геймплей в проекте во многом связан со стелсом.

Трейлер Somerville

Jumpship поделилась свежим роликом, посвященным научно-фантастическому приключению Somerville. За игру отвечает один из ключевых создателей Limbo и Inside. Она выйдет в 2022 году на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата пока неизвестна.

Анонс Sonic Frontiers

SEGA представила новую игру про Соника. Теперь знаменитый синий еж будет бегать в открытом мире. Sonic Frontiers выйдет в праздничный период 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Дебютный геймплей Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady Studios выпустила ролик, где есть много сражений и показываются умения всех главных героев. Релиз игры по-прежнему намечен на 2022 год на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Трейлер с датой релиза Forspoken

Приключенческий экшен от Luminous Productions и Square Enix выйдет 24 мая 2022 года на ПК и PS5. Предварительные заказы уже стартовали.

Анонс Warhammer 40,000: Space Marine 2

Это мясной шутер во вселенной Warhammer 40,000. Как и в первой части, пользователи будут играть за космодесантников, использовать разное оружие и расправляться с полчищами тварей.

Геймплей перезапуска Saints Row

Игру еще во время анонса критиковали за выбранную молодежную стилистику. После этого разработчики из Volition перенесли проект, но менять концепцию все равно не стали. В трейлере они назвали новую дату запуска Saints Row — 23 августа 2022 года на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Анонс Dune: Spice Wars

Это глобальная стратегия во вселенной "Дюны" от Shiro Games и Funcom, которая выйдет в раннем доступе Steam в 2022 году.

Анонс Star Trek: Resurgence

Приключение во вселенной "Звездного пути" от Dramatic Labs. Релиз — в 2022 году на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

Первый геймплей A Plague Tale: Requiem

В ролике можно увидеть сражения, прогулки по открытому миру и напряженные моменты. Выход приключенческой игры от Asobo Studio состоится в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Кинематографический трейлер Dying Light 2 Stay Human

Techland порадовала зрелищным роликом, где показывается нелегкая судьба выживших.

Сюжетный трейлер Elden Ring

В ролике рассказывает предыстория игры — о расколе Междуземья и борьбе полубогов. Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

Анонс Arc Raiders

Это новый многопользовательский шутер от бывших разработчиков Battlefield. Проект отметится качественной физической моделью. Arc Raiders выйдет в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, точная дата не сообщается.

Автор: Назар Степорук