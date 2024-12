Теперь датой релиза значится 4 февраля 2025 года вместо 11 февраля.

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 объявили в соцсетях о переносе игры на 4 февраля 2025 года – теперь горячо ожидаемой RPG выйдет на неделю раньше. Напомним, изначально релиз тайтла ожидался 11-го числа того же месяца.

Также разработчики пообещали выпустить новый сюжетный трейлер игры уже 5 декабря вместе с системными требованиями для ПК и характеристиками тайтла на консолях.

В ожидании трейлера пользователи могут оценить новую демонстрацию игрового процесса с комментариями от IGN. За это время можно увидеть вступительную сцену с осадой крепости, мини-игру в кости, диалоги и поглаживание собаки.

Перенос Kingdom Come: Deliverance 2 на неделю раньше поможет избежать лишней конкуренции в "загруженном" феврале, когда также выйдут Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Monster Hunter Wilds.

Оригинальная Deliverance, вышедшая в 2018 году, среди многих геймеров считается одной из лучших и исторически достоверных Action-RPG. Игра полюбилась за проработанные ролевые элементы, реалистичные игровые механики и аутентичный средневековый быт.

Авторы Deliverance 2 называют игру идеальным сиквелом, в котором реализуют все идеи, отброшенные при работе над оригиналом из-за недостатка бюджета и нехватки опыта. Напомним, в игре будет официальная украинская локализация.

