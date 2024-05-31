Речь идет об Kingdom Come: Deliverance 2, продолжении одной из лучших и исторически достоверных Action-RPG.

Разработчики из чешской студии Warhorse, во главе которой стоит геймдизайнер Даниэль Вавра, сценарист первых частей Mafia, обрадовали украинских игроков новостью о том, что анонсированный недавно сиквел Kingdom Come: Deliverance будет иметь украинскую локализацию.

Информация об этом появилась в твиттере разработчиков. Всего игру переведут на 15 языков, включая субтитры на украинском и русском. А вот озвучка будет лишь на чешском, английском, французском, немецком, испанском и японском языках.

Стоит отметить, что первая часть Kingdom Come: Deliverance тоже получила украинский перевод, но его добавили лишь спустя два года после релиза. Теперь наличие украинской локализации можно ожидать сразу на момент выхода.

Напомним, релиз Kingdom Come: Deliverance II состоится до конца 2024 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5, но пока без точной даты. Авторы называют игру идеальным сиквелом, в котором реализуют все идеи, отброшенные при работе над оригиналом из-за недостатка бюджета и нехватки опыта.

Первая часть, вышедшая в 2018 году, среди многих игроков считается одной из лучших и исторически достоверных Action-RPG. Игра полюбилась геймерам за проработанные ролевые элементы, реалистичные механики и аутентичный средневековый быт. На момент релиза ее часто сравнивали с The Witcher 3, но на деле поляки и чехи выпустили совершенно разные RPG.

Kingdom Come: Deliverance 2 - трейлер

Украинская локализация в видеоиграх переживает свои лучшие времена. В 2023 году на украинский перевели такие хиты, как Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 и Alan Wake II. Из грядущих проектов, наличие украинской локализации подтверждено в Silent Hill 2, Frostpunk 2 и Hades 2.

Если вы пропустили майские релизы, УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей этого месяца. Помимо продолжения Hellblade, которое, к слову, тоже перевели на украинский, вышла обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation заглянул на ПК.

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