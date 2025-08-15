Буквально на днях Obsidian перенесла релиз Avowed на 18 февраля следующего года.

Чешская студия Warhorse Studios официально подтвердила, что Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года. Ранее релиз планировался до конца 2024 года, но студии не удается уложиться в запланированный срок.

В мае разработчики говорили, что проект находится в отличном состоянии, а на перенос могут повлиять только внешние глобальные обстоятельства. Поэтому перенос на конец зимы, вероятно, связан с желанием избежать столкновения с другими осенними релизами.

Кроме новой даты, разработчики заявили, что в этом месяце стоит ждать много материала по игре. В рамках выставки Gamescom 2024 покажут новый трейлер и геймплей. Также примерно в это же время также начнут появляться превью от журналистов, которые смогли сыграть в раннюю версию игры.

Добавим, что это уже вторая горячо ожидаемая RPG, которая переехала с 2024 на 2025. Буквально на днях Obsidian, создатели Fallout: New Vegas, перенесли релиз своей новой игры, Avowed, на 18 февраля следующего года. То есть на неделю позже Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance II разрабатывается для ПК (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. Текст в игре переведут на украинский язык.

Kingdom Come: Deliverance II – почему мы ждем

Оригинал, вышедший в 2018 году, среди многих игроков считается одной из лучших и исторически достоверных Action-RPG. Игра полюбилась геймерам за проработанные ролевые элементы, реалистичные игровые механики и аутентичный средневековый быт.

Авторы называют игру идеальным сиквелом, в котором реализуют все идеи, отброшенные при работе над оригиналом из-за недостатка бюджета и нехватки опыта.

Сюжет Deliverance 2 продолжит историю жизни протагониста первой части – Индржиха, сына кузнеца Мартина. Впрочем, для полноценного погружения в новую историю не потребуется знания сюжета оригинала.

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