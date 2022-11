Santa Monica Studio ориентировалась на один из лучших аспектов польской экшен-RPG при создании игры.

Ориентироваться на лучших — правильное решение, особенное в игровой индустрии, где ощущается нехватка свежих идей. Santa Monica Studio именно так и поступила при создании God of War Ragnarök. Студия вдохновлялась The Witcher 3: Wild Hunt при реализации побочных заданий в своем экшене.

Журналист The Washington Post Джин Парк написал в Twitter: "God of War Ragnarok наконец-то отодвинула The Witcher 3 с лучшими побочными заданиями в приключенческих играх, в которые я играл. Самые крутые бои, самые проникновенные истории и самые грандиозные зоны игры находятся в побочных заданиях. Не пропускайте их".

Репортеру ответил дизайнер из Santa Monica Studio Энтони Дименто. Он заявил, что вдохновлялся экшен-RPG CD Projekt RED при реализации дополнительных квестов. Он стремился достичь аналогичного уровня побочных миссий в Ragnarök.

Видео дня

"Именно такую цель я установил для необязательного контента в God of War Ragnarök. The Witcher 3 — одна из моих любимых игр всех времен... Это казалось невозможным, но цель была достигнута. Читая это, я чувствовал себя потрясающе", — написал Дименто.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

