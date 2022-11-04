Рецензенты хвалят почти каждый аспект игры.

Sony сняла эмбарго на публикацию обзоров God of War Ragnarök, и в Сети сразу же появились десятки материалов от западных критиков. Все они в один голос хвалят игру и называют одной из величайших на PlayStation.

На Metacritic (PS5-версия) экшен от Santa Monica Studio получил 94 балла после 117 рецензий. Журналисты называют Ragnarök прекрасным развитием идей предыдущей части. Общая концепция в новой игре не претерпела кардинальных изменений. Однако все элементы стали глубже и разнообразнее. Это касается сражений, поиска секретов, изучения мира, боссов и так далее.

Найти много минусов God of War Ragnarök западным критикам не удалось. Некоторые рецензенты упоминают всякие некритичные шероховатости, а другие говорят, что концовка может не понравиться отдельным пользователям. Выдержки из обзоров нескольких изданий присутствуют ниже.

Видео дня

Dexerto (10 из 10): "God of War Ragnarök — сложная, продуманная игра, в которой все то, что сделало ее предшественницу непревзойденной, достигло еще больших высот. Ее сюжет полон запоминающихся персонажей, плавно вплетенных в серию миров, которые ощущаются как никогда живыми, а бои продолжают добавлять новые интересные нюансы на протяжении десятков часов. Рагнарек здесь, и он великолепен".

GameSpot (9 из 10): "На каждый момент жестокости приходится один момент искренних и понятных эмоций. Их проявление зависит от конкретного человека, но у меня на глазах выступили слезы. God of War Ragnarök еще больше утверждает команду разработчиков Sony Santa Monica как одну из лучших в своем деле".

Metro GameCentral (4 из 5): "Более слабый опыт, чем его предшественник, с ощущением того, что формула уже начинает изнашиваться, но повествование о персонажах — Кратосе и его сыне — выполнено мастерски".

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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