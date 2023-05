Фил Спенсер считает, что студии сами должны выбирать, над чем трудиться.

Спустя два дня после релиза Redfall стало понятно, что игра провалилась. Низкие оценки, пиковый онлайн в Steam 6 тысяч человек и куча роликов с багами — вот чем отметился свежий шутер от Arkane Studios. Плохой запуск проекта даже пришлось прокомментировать главе Xbox Филу Спенсеру. Руководитель извинился перед фанатами, однако он продолжает считать, что внутренним студиям Microsoft стоит давать творческую свободу.

Такое мнение директор игрового подразделения корпорации выразил в свежем выпуске подкаста Kinda Funny Xcast: "Для меня нет ничего сложнее, чем разочаровать сообщество Xbox, и просто наблюдать, как сообщество теряет доверие [и] разочаровывается. Я разочарован, я расстроен собой. Я как бы пересматриваю наш процесс. Я вспоминаю анонс 60 кадров в секунду, а потом мы не реализовали 60 кадров в секунду, это был наш удар в подбородок — по праву — пару недель назад".

Спенсер признал, что "реакция критиков была не такой, как хотелось". Однако руководитель продолжает придерживаться идеи творческой свободы в Xbox Game Studios: "Одно, с чем я буду бороться, так это с [идеей о том], что пошло не так. Мы можем улучшить качество и исполнение, но я не стану препятствовать творческим устремлениям наших команд".

"Я большой сторонник Arkane Austin. У них потрясающий послужной список, мне нравится множество замечательных игр, которые они создали [...] В этой игре команда не достигла своих внутренних целей при запуске. Я думаю, что, возможно, немного упрощенно говорить: "Эй, если бы вы просто отложили игру на три месяца, основной творческий потенциал игры был бы представлен в другом виде", — продолжил Спенсер.

В качестве положительных примеров творчества руководитель привел Sea of Thieves от Rare и Hi-Fi Rush от Tango Gameworks, хотя от последней все ожидали увидеть The Evil Within 3. Что касается Redfall, глава Xbox взял ответственность за провал на себя. По его словам, игра продается за $70 и должна была стать отличной. Arkane Austin продолжит трудиться над патчами, и первой целью станет реализация 60 кадров/с на Xbox Series.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

