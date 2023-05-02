Проект получил низкие оценки.

Случилось то, что и ожидалось. Новый шутер Redfall от Arkane Studios, известной благодаря Dishonored, Prey и Deathloop, получил низкие оценки как от прессы, так и от обычных пользователей.

На Metacritic (ПК-версия) игра имеет 64 балла после 28 рецензий. Аналогичная ситуация наблюдается на странице для Xbox Series X — 62 балла при 18 обзорах.

Журналисты похвалили Redfall за художественный дизайн и возможность по-разному проводить бои. Сюжет назвали приемлемым, а вот остальные аспекты подверглись критике. Стрельба, искусственный интеллект, наполнение мира, ролевые элементы — все это выполнено плохо. А возросший масштаб по сравнению с предыдущими играми Arkane лишь подчеркивает проблемы.

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В Steam на момент написания новости Redfall имеет рейтинг 28% после 406 отзывов. Претензии покупателей во многом совпали с мнениями прессы. Однако пользователи также массово пожаловались на отвратительное техническое состояние ПК-версии. Игра включает немало багов и плохо оптимизирована, из-за чего падения кадровой частоты наблюдаются даже на мощных видеокартах.

Выдержки из рецензий Redfall от отдельных изданий

We Got This Covered: (4,5 из 5): "Богатый, красивый открытый мир, множество видов оружия и широкий спектр врагов, с которыми можно сразиться, Redfall поражает воображение. Игроки не пожалеют, что сделали ставку на последний шедевр Arkane".

Gamersky (6 из 10): "Redfall — это разочарование. Фирменная иммерсивная симуляция и дизайн уровней Arkane Studios в игре отсутствуют. Вместо этого в игре присутствуют типичные для них [проектов Arkane] плохой опыт стрельбы, отсутствие полировки и грубые проблемы с производительностью".

Dexerto (2 из 5): "Arkane Studios, которая часто бывает так великолепна, здесь дико оплошала. Redfall работает ужасно (по крайней мере, на ПК), и даже когда игра работает на максимуме своих возможностей, она ощущается как беспорядочное, разрозненное занятие с компромиссными идеями".

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