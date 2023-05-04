Для игры, ориентированной на массовую аудиторию, это свидетельство неудачного запуска.

Redfall от творцов Dishonored и Prey не раскритиковал только ленивый. На релизе критики и пользователи в один голос ругали шутер за оптимизацию, баги, искусственный интеллект, стрельбу и прочие аспекты. Но это только полбеды. Игра в целом не смогла заинтересовать аудиторию. Либо низкие оценки на запуске отпугнули потенциальных покупателей. Это подтверждает удручающая статистика в Steam.

Согласно данным с сайта Steam DB, где собрана вся статистика с площадки Valve, максимальный онлайн в Redfall составил 6124 человека. На момент написания новости в игре присутствовали 966 пользователей. А пик за сутки достиг отметки 2522 игрока.

Статистика в Steam не показывает ситуацию в целом. Redfall также вышла на Xbox Series и сразу попала в Game Pass, где многомиллионная аудитория могла опробовать проект. Но речь идет о кооперативном шутере с ролевыми элементами, который явно был рассчитан на массовую аудиторию. С учетом жанра, показатель очень низкий.

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Для сравнения можно взять статистику Dishonored 2 и Deathloop, предыдущих игр Arkane, в Steam. У первой максимальный онлайн составил 22,4 тысячи человек, а у второй — 20 тысяч. При этом Dishonored 2 была чистокровным иммерсивным симулятором, который не предназначен для массовой аудитории.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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