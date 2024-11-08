Больше никакого бексита.

В последнем обновлении для God of War: Ragnarok на Playstation 5 Pro игрокам дали настроить самый надоедливый элемент в игре.

Разработчики игры из Santa Monica Studios рассказали, что они добавили возможность уменьшить количество подсказок от компаньонов во время решения головоломок. На релизе игры это называли одним из самых раздражающих видов бекситинга, игроку просто не давали времени самому подумать над загадкой, как спутник уже подсказывал верный путь решения. То же касается и боссов, бои с которыми обставлены как небольшие головоломки.

Стоит отметить, что в версии для ПК эта настройка появилась ещё в сентябре.

В первое время после выхода God of War: Ragnarok YouTube был заполнен роликами с примерами бексита игры.

Напомним, что недавно стало известно, что экранизация God of War сменила шоураннера. Теперь сериалом по мотивам игры заведует Рональд Мур, известный по работе над проектами "Ради всего человечества" и "Звёздный Путь".

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