Релиза God of War: Ragnarok на ПК пришлось ждать два года. На PS5 экшен вышел в ноябре 2022-го.

Игровое подразделение Sony продолжает переносить PlayStation-библиотеку на ПК. Вслед за Ghost of Tsushima и Horizon Forbidden West состоялся релиз скандинавского экшена God of War: Ragnarok. Релиза на ПК пришлось ждать почти два года.

God of War Ragnarok – прямое продолжение God of War 2018 года, которое также доступно на ПК. По сюжету главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарек – гибель богов и всего сущего. Это вновь сталкивает их с разными богами – Одином, Тором, Фреей и прочими.

Sony не упустила возможность отметить данное событие выпуском launch-трейлера, в котором зрителям показали эпичные фрагменты из сюжетных сцен и красочные бои. А еще весь ролик сопровождается отзывами от авторитетных игровых изданий: они отмечают глубокий сюжет и "фантастические" сражения.

Какие улучшения получила ПК-версия God of War: Ragnarok:

Неограниченный фреймрейт.

Поддержку технологий масштабирования изображения DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Поддержку разрешения 4K и экранов формата 21:9 и 32:9.

Бесплатное дополнение-рогалик "Вальгалла" включено в ПК-порт по умолчанию.

ПК-версия God of War Ragnarok доступна в Steam и Epic Games Store. Стоимость игры – 1699 гривен.

Меж тем первые "поигравшие" пишут, что ПК-версия Ragnarok отказывается запускаться на видеокартах с менее чем 6 Гбайт памяти. Это означает, что многие владельцы более старых или бюджетных игровых ПК, к примеру, GTX 1650, остались без возможности насладиться одним из самых ожидаемых релизов года.

Также не стоит забывать об обязательном наличии твердотельного накопителя (SSD) для установки. Потребуется довольно емкое устройство – 190 гигабайт, хотя на PS5 ей нужно до 85 ГБ. Также Sony сделала обязательным условием наличие аккаунта в PSN.

Ожидается, что вслед за God of War Ragnarok на ПК выйдут Demon's Souls, Turismo 7 и Marvel's Spider-Man 2. Еще в Sony якобы обсуждают возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

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