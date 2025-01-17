Оба проекта были играми-сервисами.

Sony отменила сразу два неанонсированных проекта, уточняется, что одним из них была многопользовательская игра по God of War.

Об этом сообщает Джейсон Шрайер из Bloomberg. По его информации, студии Bend Studio (разработчики Days Gone) и Bluepoint Games работали над двумя играми-сервисами, которые должны были зарабатывать с донатов игроков.

Студии не закрываются и дальше будут работать под началом Playstation, но Шрайер отмечает, что после этого возможны сокращения среди разработчиков. Приводится цитата из официального заявления Sony:

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"Bend и Bluepoint - высококлассные команды, которые являются ценными членами семьи PlayStation Studios, и мы тесно сотрудничаем с каждой студией, чтобы определить, какими будут следующие проекты".

Последние несколько лет Playstation инвестирует много средств в игры-сервисы. Некоторые получилсь отличными и заслужили любовь игроков, как Helldivers 2, а есть огромные провапы как Concord, в которую Sony вложила невероятные инвестиции, но была вынуждена закрыть игру через две недели после релиза.

Ранее мы рассказывали, что Sony надеется привлечь к многопользовательскому Horizon миллион игроков.

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