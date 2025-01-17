Разработка новых игр всё дорожает, поэтому Sony использует все варианты, чтобы заработать денег.

Бывший президент Playstation Шухей Йошида поделился, почему в последнее время компания делает так много ремастеров даже не совсем устаревших игр.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Kinda Funny Games. Йошида считает, что игроки зря воспринимают ремастеры в штыки. Многие думают, что Playstation тратит время и деньги на переиздания, вместо того чтобы заниматься новыми играми, но это не так:

"Я думаю, что люди, которые жалуются на это, возможно, думают, что Гермен (Гермен Шульц, нынешний президент Playstation - прим. ред.) делает это вместо того, чтобы сделать что-то новое. Но я уверен, что эти ремейки делаются специальной, другой командой, или некоторыми командами по портированию, особенно версии для ПК. Так что я не думаю, что он чем-то жертвует, делая это".

Тогда зачем же их делать? Всё просто: деньги. Разработка игр с каждым годом становится всё дороже, а ремастеры любимых игроками проектов позволяют быстро и дешёво заработать денег, а также привлечь новую аудиторию, если, например, переиздание это также и порт на ПК, рассуждает Шухей Йошида.

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Свой спич Йошида завершил тем, что игрокам стоит покупать и играть в ремастеры, если они хотят получать новые высокобюджетные проекты от Playstation: "Поддержите Гермена, который занимается портированием и ремастерингом, чтобы он мог продолжать инвестировать в новые замечательные игры".

Ранее мы рассказывали, что Playstation отменила две неанонсированных игры-сервис, одна из них должна была происходить во вселенной God of War.

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