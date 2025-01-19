До сих пор нет ни предзаказов, ни системных требований.

Marvel’s Spider-Man 2 доберётся до ПК уже через 11 дней, 30 января. На PS5 игра вышла в октябре 2023 года, это рекордно быстрый порт для эксклюзивного проекта Playstation.

Однако издание Tech4Gamer заметило, что про грядущий релиз почти ничего не известно: нет ни точных системных требований, ни данных о поддержке DLSS или других технологий, и даже предзаказы в цифровых магазинах пока не открыты.

Подобное "тихое" продвижение может быть связано с прошлогодней кибератакой на студию Insomniac, когда в сеть утек исходный код Spider-Man 2. По слухам, Sony после этого инцидента урезала бюджет разработчиков и отменила весь дополнительный контент, который изначально планировался после релиза.

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Кроме того, Sony снова настойчиво требует авторизации в PSN для ПК-версии, из-за чего проект будет недоступен во многих странах, где сервис Playstation официально не работает. По оценкам, речь идёт примерно о 170 регионах, преимущественно в Азии и Африке. Это уже не в первый раз вызывает недовольство игроков, так что неясно, какую реакцию компания ожидает на этот шаг.

Отсутствие информации о проекте и серьёзные региональные ограничения вряд ли помогут продажам, даже с учётом того, что "Человек-паук" остаётся одним из самых популярных персонажей Marvel.

Ранее мы рассказывали, что колекционная карточная игра во вселенной Marvel - Marvel Snap перестала быть доступна в США после блокировки TikTok.

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