В последнее время у крупных игр наблюдают проблемы с оптимизацией. Как мы отмечали в обзоре, A Plague Tale: Requiem страдает от постоянных падений кадровой частоты. А в Gotham Knights зависания бывают даже на топовых видеокартах. Однако The Outlast Trials такие проблемы не грозят, по крайней мере, такой вывод напрашивается после публикации системных требований.
Для запуска грядущего хоррора с минимальными настройками будет достаточно "железа" 7-10 летней давности. А в рекомендуемых параметрах значится бюджетная видеокарта позапрошлого поколения.
Минимальные требования (720р, 30 кадров/с, низкие настройки):
- ОС: Windows 10;
- процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1500X;
- оперативна память: 8 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti на 2 Гбайт или Radeon R7 360 на 2 Гбайт;
- DirectX: версии 12;
- место на диске: 30 Гбайт.
Рекомендованные требования (1080р, 60 кадров/с, высокие настройки):
- ОС: Windows 10;
- процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 5 3600XT;
- оперативна память: 16 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 на 6 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 56 на 8 Гбайт;
- DirectX: версии 12;
- место на диске: 30 Гбайт.
The Outlast Trials — основные подробности
- Это кооперативный хоррор во вселенной Outlast от студии Red Barrels. События игры разворачиваются во времена холодной войны. Пользователи станут испытуемыми, на которых корпорация "Меркоф" будет тестировать передовые методы промывки мозгов.
- Геймплей в проекте сводится к прохождению череды миссий. Все они связаны с прятками и бегством от врагов. Игроки должны найти способ, как выбраться из локации и не стать жертвой безумных противников. Пользователи вольны действовать сообща или жертвовать другими ради собственной победы.
- У персонажей будут навыки и гаджеты, которые упростят прохождений заданий. Они позволят отвлекать и замедлять врагов, а также повысят скрытность героев.
- The Outlast Trials выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.