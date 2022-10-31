С минимальными настройками игра запустится даже на старых компьютерах.

В последнее время у крупных игр наблюдают проблемы с оптимизацией. Как мы отмечали в обзоре, A Plague Tale: Requiem страдает от постоянных падений кадровой частоты. А в Gotham Knights зависания бывают даже на топовых видеокартах. Однако The Outlast Trials такие проблемы не грозят, по крайней мере, такой вывод напрашивается после публикации системных требований.

Для запуска грядущего хоррора с минимальными настройками будет достаточно "железа" 7-10 летней давности. А в рекомендуемых параметрах значится бюджетная видеокарта позапрошлого поколения.

Минимальные требования (720р, 30 кадров/с, низкие настройки):

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1500X;

оперативна память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti на 2 Гбайт или Radeon R7 360 на 2 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 30 Гбайт.

Рекомендованные требования (1080р, 60 кадров/с, высокие настройки):

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-9600 или AMD Ryzen 5 3600XT;

оперативна память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 на 6 Гбайт или AMD Radeon RX Vega 56 на 8 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 30 Гбайт.

The Outlast Trials — основные подробности

Это кооперативный хоррор во вселенной Outlast от студии Red Barrels. События игры разворачиваются во времена холодной войны. Пользователи станут испытуемыми, на которых корпорация "Меркоф" будет тестировать передовые методы промывки мозгов.

Геймплей в проекте сводится к прохождению череды миссий. Все они связаны с прятками и бегством от врагов. Игроки должны найти способ, как выбраться из локации и не стать жертвой безумных противников. Пользователи вольны действовать сообща или жертвовать другими ради собственной победы.

У персонажей будут навыки и гаджеты, которые упростят прохождений заданий. Они позволят отвлекать и замедлять врагов, а также повысят скрытность героев.

The Outlast Trials выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

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