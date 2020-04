Monopoly Plus стала временно бесплатной

Сыграть бесплатно в компьютерную версию настольной игры "Монополия" можно до 27 апреля.

Студия Ubisoft сделала временно бесплатной компьютерную версию настольной игры "Монополия". Monopoly Plus будет доступна пользователям до 27 апреля.

Об этом разработчики сообщили на своем официальном сайте.

Трейлер Monopoly Plus

Получить доступ к ПК-версии игры можно здесь.

Monopoly Plus – это компьютерная версия популярной настольной игры. Задача игрока — скупить все кварталы и предприятия, доступные на поле. Игроки могут тратить стартовую сумму на покупку и развитие имущества, а также получать доход с предприятий. Игровое поле в Monopoly Plus выполнено в 3D с объемными городскими пейзажами и забавными второстепенными персонажами. Игра вышла на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

