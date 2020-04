В Epic Games Store стартовала раздача Wheels of Aurelia и Just Cause 4

Игры можно получить бесплатно до 23 апреля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача визуальной новеллы Wheels of Aurelia и приключенческого экшена Just Cause 4. Получить игры бесплатно можно до 23 апреля.

Трейлер Just Cause 4

Что такое Just Cause 4

Just Cause 4 – это четвертая часть экшена о приключениях спецагента Рико Родригеса. Сюжет игры разворачивается в вымышленной южноамериканской стране под названием Солис. Здесь Рико предстоит сражаться с преступной организацией "Черная рука", которая неоднократно помогала диктаторам прийти к власти в разных странах. В лучших традициях серии, игрока ждет открытый мир, полный опасностей, взрывов и приключений. В арсенале Рико крюк-кошка и вингсьют, с помощью которых можно легко и быстро перемещаться по локации. А для сражений с врагами – большой набор разнообразного оружия. В Just Cause 4 появились экстремальные погодные эффекты, включая метели, пыльные бури, торнадо и молнии. Система динамической погоды добавляет в игру еще больше безумия и разрушений.

Получить Just Cause 4 бесплатно можно здесь.

Трейлер Wheels of Aurelia

Что такое Wheels of Aurelia

Wheels of Aurelia – это графическая новелла в стиле изометрической гонки. Действия игры происходят в Италии 70-х годов. Главная героиня, девушка Лелла, путешествует по дорогам западного побережья страны. Игрока ждут живописные места, погони, нелегальные уличные гонки и встречи с интересными персонажами.

Получить Wheels of Aurelia бесплатно можно здесь.

Напомним, в другом онлайн-магазине, PS Store, сейчас проходит акция Play At Home, в рамках которой игрокам дарят сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также приключенческую игру Journey. Акция будет действовать до 6 мая.