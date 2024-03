При составлении рейтинга учитывались мнения самых разных изданий, а также пользовательские голосования на различных порталах.

Помимо традиционного Топа лучших игр года, есть отдельный рейтинг лучших среди них – это те проекты, которые получили наибольшее количество наград "Игра года" (GOTY) от различных изданий. Получение 100, 200 или даже 300 наград в год – не проблема для лучших студий-разработчиков.

Редакторы сайта DualShockers воспользовались агрегатором GOTYPicks для того, чтобы выяснить, какие проекты получали звание "Игра года" чаще всего. Среди них есть уже ставшие культовые блокбастеры, так и выпущенные относительно недавно тайтлы.

Абсолютным лидером в этом гонке стала Elden Ring, завоевавшая в 2022 году 429 наград "Игра года". Это ролевое приключение познакомило бесчисленное количество игроков по всему миру с жанром Soulslike, предложив путешествие эпического масштаба, которое можно сравнить только с чем-то столь легендарным, как "Властелин колец".

Для сравнения, Elden Ring обогнала своего ближайшего конкурента в лице The Last of Us Part II более чем в 100 наград: новые приключения Элли и Джоэла были удостоены звания лучшей игры 326 раз. У Naughty Dog вышло эпичное по своему размаху повествование, где моменты тепла и любви сопровождаются давящей атмосферой и жестокостью.

Замыкает тройку лидеров Ведьмак 3: Дикая Охота, который назвали лучшим 281 раз в 2015 году. Игра поляков стала мечтой любого поклонника ролевых игр и определила формулу открытого мира на многие годы вперед.

Также в топ-10 видеоигр с наибольшим количеством наград за все время попали Baldur’s Gate 3 (280), God Of War 2018 (264), The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (262), The Last Of Us (257), The Elder Scrolls 5: Skyrim (229), Uncharted 4: A Thief’s End (190) и Red Dead Redemption 2 (178).

Отдельно стоит выделить Baldur’s Gate 3. вышедшая менее года назад, но уже считающаяся одной из лучших игр, когда-либо созданных. Бескомпромиссный подход разработчиков и отсутствие микротранзакций и внутриигровых покупок привели к созданию настоящей жемчужины, которая после выпуска лишила дара речи даже самых стойких скептиков.

