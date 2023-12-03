В топ традиционно вошло 10 проектов, среди которых есть как крупные ААА-релизы так и смелые инди-тайтлы.

Год подходит к концу, а значит, различные игровые издания подводят итоги урожайного 2023-го. Популярное издание TIME одним из первых опубликовало свою подборку с лучшими играми года. В него традиционно вошло 10 проектов.

Лучшей игрой года признали не хитовый Baldur's Gate 3, а мистический хоррор Alan Wake 2. Обозреватели особенно похвалили сюжет, постоянное ощущение опасности в хорроре и смелый подход к повествованию, включая музыкальные номера.

"Серебро" получила новая игра от Larian. Разработчики доказали всем, что жанр изометрических RPG, который до выхода Baldur's Gate 3 откровенно не пользовался популярностью среди игроков, в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.

Замкнул тройку "Человек-паук 2". Insomniac Games и Sony выпустили не только одну из лучших игр года, но и одну из лучших игр про супергероев в принципе.

Лучшие игры года по версии TIME:

Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Marvel's Spider-Man 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Resident Evil 4 Dead Space Super Mario Bros. Wonder Star Wars Jedi: Survivor Diablo IV Dredge

Уходящий год стал лучшим в истории видеоигр за последние 20 лет – высокие оценки в обзорах и отзывы геймеров подтверждают это. В 2023 году вышло свыше 25 тайтлов со средним баллом 90 и более. Это результат сочетания сиквелов, на разработку которых ушли годы, а также отточенных римейков и ремастеров.

Грядущий год тоже обещает быть богатым на самые разные игровые релизы. УНИАН составил топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года. Среди них есть как крупные ААА-релизы так и смелые инди-тайтлы, поэтому каждый найдет что-то для себя.

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