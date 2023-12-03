Журнал TIME назвал Alan Wake 2 лучшей игрой 2023 года / фото TIME

Год подходит к концу, а значит, различные игровые издания подводят итоги урожайного 2023-го. Популярное издание TIME одним из первых опубликовало свою подборку с лучшими играми года. В него традиционно вошло 10 проектов. 

Лучшей игрой года признали не хитовый Baldur's Gate 3, а мистический хоррор Alan Wake 2. Обозреватели особенно похвалили сюжет, постоянное ощущение опасности в хорроре и смелый подход к повествованию, включая музыкальные номера.

"Серебро" получила новая игра от Larian. Разработчики доказали всем, что жанр изометрических RPG, который до выхода Baldur's Gate 3 откровенно не пользовался популярностью среди игроков, в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.

Замкнул тройку "Человек-паук 2". Insomniac Games и Sony выпустили не только одну из лучших игр года, но и одну из лучших игр про супергероев в принципе.

Лучшие игры года по версии TIME:

  1. Alan Wake 2
  2. Baldur's Gate 3
  3. Marvel's Spider-Man 2
  4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  5. Resident Evil 4
  6. Dead Space
  7. Super Mario Bros. Wonder
  8. Star Wars Jedi: Survivor
  9. Diablo IV
  10. Dredge

Уходящий год стал лучшим в истории видеоигр за последние 20 лет – высокие оценки в обзорах и отзывы геймеров подтверждают это. В 2023 году вышло свыше 25 тайтлов со средним баллом 90 и более. Это результат сочетания сиквелов, на разработку которых ушли годы, а также отточенных римейков и ремастеров.

Грядущий год тоже обещает быть богатым на самые разные игровые релизы. УНИАН составил топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года. Среди них есть как крупные ААА-релизы так и смелые инди-тайтлы, поэтому каждый найдет что-то для себя.

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