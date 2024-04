Апокалипсис стал популярным местом действия видеоигр, ведь они дают совершенно по-новому взглянуть на привычный нам мир.

Конец света – популярная тема в видеоиграх, а постапокалиптические сценарии подарили нам некоторые из самых знаковых игр в индустрии. От сбора ресурсов до борьбы с полчищами мутантов и зомби – эти игры погружают нас в огромный и сложный мир, где выживание является конечной целью.

Редакторы сайта DualShockers составили топ-15 лучших постапокалиптических игр. Некоторые из них потребуют более стратегического подхода, в то время как другие отправят вас в насыщенный событиями открытый мир. Более подробно мы остановимся на первой пятерке.

Действие игр во вселенной Fallout разворачивается в постапокалиптическом мире, возникшем в результате Великой войны и повлекший за собой гибель большей части человечества. Хотя мир не полностью разрушен, он ужасно загрязнен радиацией.

Земля стала ужасающим местом, полным свободно бродячих мутировавших монстров, а также выживших людей. пытающихся воспользоваться друг другом. В этом пустынном ландшафте остатки цивилизации цепляются за выживание во временных поселениях, подземных банкирах и укрепленных городах.

Игры вселенной Fallout полюбились игрокам бесконечной реиграбельностью и свободой выбора, позволяющий создавать свою собственную историю. Еще они традиционно напичканы черным юмором и сатирой.

В Death Stranding мир был разрушен вторжением призрачных существ из другого мира. Это привело к тому, что миры живых и мертвых теперь переплетаются, а Америка лежит в руинах.

Вы управляете Сэмом Бриджесом, курьером, которому поручено помогать разрозненным убежищам, выполнять их запросы, а также строить дороги и станции подзарядки, чтобы соединить их. Вы должны быть осторожны в своих путешествиях, чтобы не столкнуться с Тварями, поскольку они крайне враждебны по отношению к живым существам.

Death Stranding – последний шедевр Кодзимы, исследующий человеческие связи и изоляцию. Потрясающая графика и атмосферный саундтрек прилагаются.

В The Last of Us мир был разрушен быстро распространяющейся пандемией, в ходе которой мутировавший кордицепс заражает людей через споры, превращая их в некое подобие зомби. События игры начинаются в начале вспышки, но вскоре происходит переход в более постапокалиптический мир.

Вы берете на себя роль Джоэла, контрабандиста, которому поручено сопровождать молодую девушку по имени Элли через кишащие зомби Соединенные Штаты. Их двоих свели вместе отчаянные обстоятельства, и они должны сделать все возможное, чтобы выжить. Однако следует опасаться не только зараженных.

The Last of Us считается не только одной из лучших игр по постапокалипсис, но и в целом одной из лучших игр. Это интенсивный геймплей, ориентированный на выживание, сочетающий в себе скрытность, экшн и исследование. А потрясающая графика и эмоциональное повествование только усиливают погружение.

Gears of War – серия шутеров от третьего лица, действие которой происходит в вымышленном мире Серы. В день, который стал известен как "День Разлома", человечество подверлось нападению подземных существ, которые уничтожили четверть населения планеты.

В этой научно-фантастической франшизе, которая насчитывает 6 частей, вам придется сражаться с этими ужасными монстрами и пытаться спасти человечество от вымирания. Благодаря потрясающей графике и хорошо продуманному сюжету во франшизу сложно не влюбиться.

Metro Exodus – шутер от первого лица, события которого происходят в разрушенной постапокалиптической Москве. Вы играете за Артема, выжившего в ядерной войне парня и путешествующего по опасному городу. Сюжетная линия насыщенная и увлекательная, а персонажи хорошо проработаны и запоминаются.

Мир наполнен ужасными мутантами, которые бродят по улицам Москвы, и еще более "ужасными людьми". От пауков-мутантов до ужасающих демонов – вам придется сражаться, чтобы выжить.

Metro Exodus – это третья и на сегодняшний день последняя часть в серии игр, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского.

Также в тол лучших игр про постапокалипсис попали Horizon, The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, The Walking Dead, Days Gone. Project Zomboid, The Talos Principle 2, Frostpunk, Stray, Pacific Drive и Stalker.

Конечно, ни один постапокалиптический топ не обходится без "Сталкера". Что отличать эту игровую серию от других, так это динамичный и непредсказуемый характер Зоны. Нескриптованные события и оживленные персонажи делают каждую встречу подлинной, а ночь приносит дополнительные опасности, которые усиливают чувство страха и ожидания.

