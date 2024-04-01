Обсуждаемый PS5-эксклюзив, красочная "метроидвания" и другие тайтлы, которые выйдут в ближайшие недели.

Начало игрового 2024 года было насыщенным первыетримесяца подарили нам множество качественных игр в самых разных жанрах. Апрель ожидаемо "сбавит" обороты, но это не значит, что играть совсем будет не во что.

Мы собрали в одной заметке самые интересные игровые тайтлы апреля, среди которых, надеемся, вы найдете что-нибудь для себя. А еще в этом месяце парочка популярных игр, которые раньше были эксклюзивами Xbox, наконец-то доберутся до PlayStation и Nintendo.

Children of the Sun – 9 апреля (ПК)

Шутеры выходят чуть ли не каждый день, но у Children of the Sun есть шансы стать по-настоящему уникальной игрой. Особенность игры заключается в том, что на каждый уровень дается всего одна пуля, но нюанс в том, что этой пулей можно управлять: изменять траекторию полета, переключать цели после попадания, ускорять ее, чтобы повышать пробивную силу, и т.д.

Прибавьте сюда классический сюжет мести и то, что издателем проекта выступает небезызвестная Devolver Digital, и получите игру на которую точно стоит как минимум обратить внимание.

No Rest for the Wicked – 18 апреля (ПК, PS4, Xbox Series)

Привлекает не столько игра, сколько студия-разработчик, подарившиая нам дилогию прекрасных Ori. Их новый проект – это ARPG в стиле Diablo IV с элементами соулслайка, события которого происходят в мрачном фэнтезийном мире.

Разработчики также подтвердил, что в их новом проекте не будет донатов, боевых пропусков и платных расширений инвентаря, в отличие от той же Diablo IV, где за скин лошади просят 65 долларов.

Tales of Kenzera: Zau – 23 апреля (ПК, PS5, Xbox Series, Switch)

Метроидвания, вдохновленная африканской мифологией. Игра рассказывает историю Зау, молодого шамана, который скорбит о потере своего отца. Вместе с главным героем нам предстоит исследовать необычный и красивый мир и встретить множество опасных противников.

Творческий руководитель разработки Tales of Kenzera: Zau – актер Абубакар Салим. Игра основана на собственном опыте Салима, связанного с потерей отца, что делает тайтл глубоко личным размышлением о горе, утрате и принятии.

Stellar Blade – 26 апреля (PS5)

Игровые журналисты, успевшие ознакомиться со скоростным экшеном, описывают его как "взрывную смесь из NieR: Automata и Sekiro: Shadows Die Twice". От первой она переняла стиль и общие темы, а от второй – боевку с парированием, уклонением и контратаками.

Игра получила строгий возрастной рейтинг за наготу и обилие жестокости, а костюм главной героини, Евы, уже успел оказаться в центре скандала. Демо-версия доступна всем желающим.

Braid: Anniversary Edition – 30 апреля (ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

Оригинальный Braid, вышедший в 2008, считается одним с основоположников инди-игр. Головоломка за годы приобрела культовый статус, а ее создатель, Джонатан Блоу, не сидел без дела – он же сделал, например, The Witness.

Теперь она возвращается для современных платформ. Помимо обновленной графики и анимации, новой музыки и комментариев разработчиков, в Braid: Anniversary Edition появится, например, целый новый мир со свежими головоломками.

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