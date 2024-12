Возможно, в будущем видеоигры будут применяться в качестве терапии тревожности.

Видеоигры с открытым миром способствуют расслаблению и снижению стресса. Долгосрочный эффект этого свойства игр в будущем может применяться для терапии тревожности.

К таким результатам пришли исследователи Имперского колледжа Лондона и университета австрийского города Грац. В выборку вошли 609 человек, с которыми провели 32 детальных интервью, где оценивали потенциал видеоигр для когнитивного эскапизма, расслабления и поднятия настроения.

"Исследование показывает, что игры с открытым миром приносят существенную пользу в плане когнитивного эскапизма, значительно улучшая релаксацию и самочувствие аспирантов. Иммерсивный и автономный характер этих игр играет решающую роль в снижении стресса и укреплении психического здоровья"

Также на снижение уровня стресса положительно сказывается отсутствие в открытом мире соревновательной составляющей и заранее определённой цели. Авторы исследования взяли Fortnite, как пример соревновательной игры, там цель предопределенна: остаться последним игроком на карте. В этом случае мотивацией для игрока становится исключительно элемент соревнования, если игрок проигрывает - стресс повышается.

Открытые миры работают ровно противоположным образом. Они подталкивают игроков к спокойному исследованию, ставя пройденный путь выше цели. При том, что этой самой "цели" в них зачастую и нет, пользователь сам решает, чем заняться.

Такие особенности игр с открытым миром помогали опрошенным абстрагироваться от жизненных проблем и временно снизить уровень стресса. Учёные отмечают, что такой вид эскапизма благоприятнее влияет на психику, чем социальные сети: "Тот факт, что игры с открытым миром могут улучшать благополучие через эскапизм и расслабление, особенно важен, учитывая данные о негативном влиянии других форм досуга, таких как социальные сети, на уровень тревожности и депрессии среди подростков."

