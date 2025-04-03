УНИАН делится впечатлениями об очередной попытке перенести популярную видеоигру на киноэкраны.

3 апреля 2025 года в украинский прокат вышла приключенческая комедия "Minecraft: Фильм", основанная на одноименной культовой видеоигре-песочнице. Какой вышла новинка с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком в главных ролях, читайте в обзоре УНИАН.

Основа для фильма

Уже на протяжении нескольких десятилетий киностудии пытаются перенести на экраны популярные видеоигры. Иногда это удается, как, например, в случае с сериалами "Последние из нас" или "Фоллаут", а иногда – это полный провал, как, например, "Бордерлендз". Поэтому когда появился анонс киноадаптации видеоигры Minecraft, публика восприняла это скептически.

Видеоигра Minecraft в жанре "песочница" впервые была выпущена Mojang Studios в 2011 году, впрочем она очень быстро захватила сердца креативных игроков и получила статус культовой. Игра имеет минималистичный кубический дизайн и позволяет игрокам строить собственный трехмерный мир из блоков-кубов, максимально задействуя свое воображение. При этом перед игроками не ставятся какие-то конкретные цели, зато они имеют множество возможностей для креатива – и хотя дословно название Minecraft переводится как "шахтерское ремесло", также удачным является объяснение благодаря разделению его на составляющие "майнить" и "крафтить", то есть "добывать" и "мастерить".

Видео дня

Игровой мир Minecraft населяют так называемые "мобы" – животные и различные фантастические существа. Некоторые из них вполне мирные и не несут никакой угрозы, зато другие могут атаковать персонажа или портить его творения. Последних можно уничтожить, получив взамен необычные материалы или предметы.

В целом мир Minecraft является чрезвычайно насыщенным и многогранным, поэтому с самого начала критики и зрители задавались вопросом, как из всего этого удастся создать фильм. По факту, люди приходят в эту игру скорее чтобы "потусить" и провести свое время так, как они не могут в реальном мире, и все это не имеет какого-то конкретного сценария. Еще больше вопросов вызвало то, будет ли фильм интересен тем, кто ни разу не играл в игру (как, собственно, автор этого обзора, которая знала об игре исключительно благодаря бородатому мему "когда попросил у деда "Майнкрафт", но получил "Майнкампф").

О чем фильм

В начале фильма зрителей знакомят со Стивом – главным игровым персонажем в серии Minecraft, за которого обычно играет игрок. В киношной версии это мужчина средних лет, в детстве одержимый шахтами, но теперь он "застрял" в обыденности. У него скучная работа и нет семьи, да и вообще он не чувствует себя счастливым. Пока он не вспоминает о старой шахте, которая так манила его в детские годы – мужчина возвращается туда и находит портал в "Верхний мир", основное игровое измерение игры. Стив решает остаться там и построить собственный мир – и он наконец счастлив, пока злая повелительница подземного мира "Незер" Малгоша не решает разрушить все, что ему дорого.

Стив делает все, чтобы уберечь от антагонистки магический артефакт, который позволил бы ей воплотить все зловещие планы, однако через некоторое время он все же попадает к четверке лузеров, которые, так же как Стив, абсолютно несчастливы в реальной жизни – и впоследствии все они оказываются в "Верхнем мире".

Среди них – эксцентричный владелец салона видеоигр Гаррет "Мусорщик" Гаррисон, который лет 30 назад был настоящей легендой среди геймеров, а теперь совершенно одинок и рискует потерять свой бизнес. Случайно судьба сводит его со школьником Генри, который только что переехал в городок вместе со своей старшей сестрой Натали – умной и креативной девушкой, вынужденной слишком быстро повзрослеть после смерти матери. И также "не в том месте, не в то время" оказываются женщина по имени Дон – риелтор, помогающая Натали с переездом, которая вынуждена работать еще на нескольких странных подработках, чтобы как-то себя обеспечить.

Все пятеро – совсем разные и сначала трудно ладят друг с другом, но также их объединяет неудовлетворенность жизнью, чувство одиночества и инаковости. Впрочем, чтобы спасти "Верхний мир" и найти путь домой, они должны объединиться, найти общий язык и наконец раскрыть свой потенциал.

К слову, в самом конце титров после фильма есть одна небольшая дополнительная сцена, впрочем, если вы до нее не досидите, трагедии не произойдет.

Кто в главных ролях

Роль Стива, от имени которого и ведется повествование в ленте, досталась комику и музыканту Джеку Блэку, наиболее известному по подростковой музыкальной комедии "Школа года" (2003) и приключенческой фэнтези-франшизе "Джуманджи" (2017, 2019). Это такой себе пухляш-добрячок, который порой удачно иронизирует над собой и пытается наставлять других героев.

Но настоящей звездой в фильме стал Джейсон Момоа, который воплотил образ Гаррета "Мусорщика" Гаррисона – здоровенного вечного ребенка в розовой кожаной куртке и на красном маслкаре, который налево и направо сыплет мотивационными цитатами уровня соцсетей. В свое время Момоа прославился благодаря роли кхала Дрого в первом сезоне сериала "Игра престолов" (2011), а затем закрепил успех благодаря хитовым франшизам "Аквамен" (2018, 2023) и "Форсаж" (2023). На этот раз Момоа снова доказал, что ему прекрасно удаются яркие роли, где можно хорошенько подурачиться (что-то похожее он уже делал в "Стране снов" 2022 года). В общем, актерский тандем "Момоа-Блэк" выдался довольно удачным.

В то же время роль Натали досталась Эмме Майерс (сериал "Уэнздей"), Генри – Себастьяну Хансену ("Судить по совести", сериал "История Лизи"), а Дон – Даниэль Брукс (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Миротворец"). Впрочем, эти персонажи заметно терялись на фоне двух главных актеров.

Кроме того, одну из второстепенных ролей в фильме сыграла уже легендарная Дженнифер Кулидж – фанаты мамы Стифлера из "Американского пирога" и Тани из "Белого лотоса" будут довольны.

Немного о режиссере

Снял фильм американский режиссер Джаред Гесс, наиболее известный по своему дебютному фильму – абсурдной подростковой комедии "Наполеон Динамит" 2004 года, рассказывающей о чудаковатом одиноком школьнике, который пытался найти свое место в этом мире (собственно, в определенной степени это перекликается и с "Майнкрафтом").

С тех пор Гесс снял еще несколько небанальных комедий, в том числе "Суперначо" (2006) с Джеком Блэком и мультфильм "Единорожка Тельма" (2024), а еще ряд сериалов, в том числе "Последний человек на Земле" и "Творить историю". Часть из его работ была воспринята одобрительно, другая часть – похоже, была не очень понятна как критикам, так и зрителям.

Большинство проектов режиссер снял вместе со своей женой, сценаристкой Джерушей Гесс, однако Minecraft – одна из немногих работ режиссера, над которыми он работал без ее помощи.

Учитывая довольно специфическую фильмографию Гесса, у части зрителей возникали сомнения, сможет ли он снять понятное кино для широкой семейной аудитории. Впрочем, возможно, именно его эксцентричное видение сумело вдохнуть в этот бессмысленный фильм жизнь.

Реакция на фильм

Первые отзывы критиков о фильме – смешанные. Сейчас его оценка на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 52% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 47 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Сразу отметим, что мы не беремся судить ленту с позиции уважаемого критика, который оценивает его шансы получить "Оскар" и выискивает глубину сюжета, а скорее смотрим на нее с позиции зрителя, который просто хочет расслабиться и немножко поднять себе настроение в эти сложные времена.

Итак, несмотря на весь скепсис, "Minecraft: Фильм" получился неплохой приключенческой комедией, которая принесет зрителям столь необходимый заряд позитива и добра. Он ярко снят, а главные персонажи – харизматичные.

При этом он довольно прост для восприятия, учитывая многослойный мир оригинальной игры сам по себе. Более того, его вполне понятно смотреть тем, кто вообще ничего не знает об игре – все, что нужно знать, рассказывается в процессе.

Юмор в фильме удачно балансирует на грани кринжа – он глуповат, но еще не сортирный. В то же время многие шутки в нем хоть и имеют взрослый подтекст, детей также способны рассмешить (просто настоящий смысл до них дойдет лет через 15-20).

Отдельно выделим популярную ныне стилистику 1980-х, в которой снят фильм (хотя сама игра и была выпущена только в 2011 году) – все эти яркие костюмы, аксессуары и декорации, а еще 8-битные мелодии и хиты тех времен.

В целом, если вам нравятся фильмы в стиле "Джуманджи" и вы любите комедийного Джейсона Момоа, то можете смело идти в кино – полтора часа "отключки" от проблем этого жестокого мира вам гарантированы.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов апреля 2025 года.

Марина Григоренко