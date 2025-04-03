Процессоры AMD стремительно набирают популярность. Windows 11 – тоже.

Магазин игр Steam обновил данные по оборудованию своих пользователей. По состоянию на конец марта 2025 года самой популярной видеокартой среди ПК-геймеров является GeForce RTX 3060. Она установлена в 4,94% систем.

Второе место занимает RTX 4060 (4,6%), на третьем находится ее мобильная версия (4,32%). RTX 3060 для ноутбуков замыкает топ-10. В первой десятке по-прежнему нет ни одной видеокарты от AMD.

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Что касается другого "железа", процессоры AMD становятся все популярнее. Если в феврале на их долю приходилось 31,07%, то в марте – 37,62%. Однако чипы Intel все еще более распространены среди пользователей Steam.

Самыми распространенными остаются 6-ядерные модели – такие процессоры стоят в 31,77% компьютеров. У 8-ядерных решений доля 22,82%, а у 4-ядерных – 16,03%.

Самая популярная сборка ПК по состоянию на март 2025 года включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, GeForce GTX 3060 и Windows 11, а подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей.

Меж тем разработчики игр просят владельцев видеокарт Nvidia RTX 30 и 40-х серий "откатиться" на старые драйверы. После установки 572.XX все больше геймеров жалуются на нестабильную работу, "краши" и вылеты.

А в начале апреля компания Nintendo полноценно представила Switch 2. Какой получилась новая консоль, читайте здесь.

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