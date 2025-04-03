'Ждем GTA 6 за 100 долларов': геймеры в шоке от новых цен Nintendo на игры

Например, за картридж Mario Kart World придется заплатить 90 евро (~4100 грн), а "дешевая" цифровая версия обойдется в €80.

Неприятным сюрпризом с презентации Nintendo Switch 2, о которой стало известно постфактум, стала обновленная стоимость на видеоигры. Многие опасались, что GTA 6 спровоцирует повышение цен, но Nintendo опередила западных конкурентов, пишут СМИ.

Теперь за картридж придется заплатить до 90 евро (~4100 грн), а "дешевая" цифровая версия обойдется в €80. Цены на игры будут, похоже, выставляться индивидуально. Пока что расклад такой:

Mario Kart World — 90 евро за физику и 80 за цифру

Donkey Kong: Bananza — 80 евро за физику и 70 за цифру

Kirby and the Forgotten Lands — 80 евро за "карик".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 70 евро за картридж

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 80 евро за картридж.

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Долгое время стандартной ценой для игр оставались $60 / €60. Однако с переходом на Xbox Series X/S и PlayStation 5 стоимость увеличилась до 70-ти, и большинству игроков пришлось с этим смириться. Теперь же Nintendo стала первой компанией, которая подняла планку до $80–90 за игру.

Ожидаемо, новая ценовая политика не вызвала у геймеров восторга. Вот что пишут в комментариях под трейлером Mario Kart World:

"90 долларов — это безумие, неудивительно, что они не показали цены на презентации".

"Проблема с тем, что Nintendo просит 80 долларов за цифровые копии своих игр заключается в том, что она НИКОГДА не устраивает распродажи. То есть Mario Kart World все еще будет стоить $90 в 2033 году".

"Ни одна игра не заслуживает ценника в $90, уж извините".

"Если Nintendo может так сделать, что помешает Rockstar Games брать с нас $100 за GTA 6?".

С начала 2025 года несколько аналитиков предрекли, что стоимость GTA 6 может достигнуть и даже превысить $100. Игровые студии надеются, что это произойдет – чтобы оправдать собственное повышение цен. При этом бытует мнение, что повышение цен позитивно скажется на всю индустрию.

Стоит отметить, что в 2020 году именно Take-Two одной из первых решилась на повышение базовой цены с 60 до 70 долларов. Несмотря на то, что GTA 6 и так обещает стать самым продаваемым медиа в истории, издатель может воспользоваться возможностью экспериментировать с ценой.

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