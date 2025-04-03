Одна из лучших игр в истории станет бесплатной для подписчиков Game Pass

Microsoft официально сообщила о появлении GTA 5 в Game Pass для PC и Xbox уже 15 апреля.

Grand Theft Auto 5, одна из лучших игр в истории, которая остается в топе продаж даже спустя 12 лет после выхода, готовится к очередному возвращению в Game Pass, но на этот раз впервые порадует и пользователей PC Game Pass.

GTA 5 добавят в подписку Game Pass для ПК и Xbox уже 15 апреля, говорится в официальном анонсе.

GTA 5 уже пару раз появлялась в Game Pass, но надолго она не задерживалась (максимум – полгода), плюс, была доступна только в консольной версии. В этот раз проект будет доступен всем подписчикам Game Pass на ПК (PC Game Pass) и Xbox (Standard и Ultimate).

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Пользователи смогут запустить некстген-версию игры с новым контентом и улучшенной графикой, которая добралась до консолей весной 2022 года, а до ПК – в начале марта 2025-го. При желании геймеры могут играть в базовую версию GTA 5 без улучшений для нового поколения.

Также стали известны игры Xbox Game Pass в первой половине апреля:

Официально дата выхода GTA 6 по-прежнему не объявлена, нам известно только окно – осень 2025 года. Журналисты Kotaku уверены, что премьера долгожданного экшена состоится 28 октября.

При этом глава Take-Two Штраус Зельник уже подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях. Такая уж традиция сложилась у Rockstar: не выпускать свои игры на всех платформах одновременно.

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