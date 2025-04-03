Раскрыты все характеристики Nintendo Switch 2: процессор, батарея и многое другое

В продажу новая консоль поступит 5 июня по цене от 470 евро.

В начале апреля Nintendo анонсировала новую портативную консоль Switch 2. На презентации рассказали о характеристиках и возможностях новой консоли, но некоторые детали стали известны уже после мероприятия.

Все характеристики Nintendo Switch 2 появились на сайте Nintendo. Компания подтвердила, что консоль оснащается "специальным процессором NVIDIA", как и сообщали многочисленные утечки. Правда никаких подробностей о чипе пока нет.

Количество ОЗУ тоже не указывается. Встроенной памяти стандарта UFS будет 256 ГБ (вместо 32 ГБ у первого поколения Switch). Заявляется совместимость с карточками microSD Express емкостью до 2 ТБ. Обычные microSD можно будет использовать "только для копирования снимков экрана и видео со Switch".

Видео дня

Обновленной начинки Switch 2 должно хватать для запуска игр в разрешении до 4K и 60 fps при подключении консоли к док-станции. В портативном режиме игра будет выдавать 1080p@120 fps максимум. Сама док-станция обеспечена дополнительным охлаждением.

Новый 7,9-дюймовый дисплей поддерживает переменную частоту обновления (VRR) до 120 Гц и HDR10 – доступен как в портативном, так и в стационарном режиме.

Консоль получила Wi-Fi 6 и поддержку 3D-звука, как на PlayStation 5. На док-станции есть два порта USB 2.0, HDMI и LAN.

Что касается автономности, у Switch 2 батарея на 5220 мАч – заметно больше, чем у первого поколения (4310 мАч). Но из-за выросшего энергопотребления, Switch 2 может работать от батареи меньше, чем первая консоль. По оценке самой Nintendo, Switch 2 работает на одной зарядке 2-6.5 часа в зависимости от нагрузки, у первой Switch этот показатель был в районе 4.5-9 часов.

В Nintendo подчеркивают, что это "грубые оценки", а реальное время работы сильно зависит от самой игры и выбранного графического режима. Компания не стала рассказывать, как быстро конкретные игры могут разряжать батарею устройства.

Свой аккумулятор будет и у контроллеров Joy-Con 2 – на 500 мАч. Они будут работать на одной зарядке 20 часов.

Напомним, в продажу Nintendo Switch 2 поступит 5 июня по цене от 470 евро (~20 000 грн). Некоторые игры, к слову, подорожают. Например, за картридж Mario Kart World придется заплатить 90 евро, а цифровые копии будут стоить 80 евро. Цены на игры будут, похоже, выставляться индивидуально.

На презентации Nintendo From Software представила свою новую игру – The Duskblood. Тайтл позиционируется как PvPvE-экшен с сильным акцентом на онлайн-мультиплеер и выйдет только на Switch 2.

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