Белла Рамзи с нетерпением ждет возможности увидеть этот фрагмент истории в шоу.

На фоне успеха первых эпизодов сериал The Last of Us продлили на второй сезон. Создатели шоу официально объявили, что он будет посвящен сиквелу игры Naughty Dog. А раз так, то зрителей ждет повзрослевшая Элли и демонстрация ее близких отношений с Диной. Исполнительница роли главной героини в шоу Белла Рамзи очень "взволнована" из-за грядущего показа романа. Она с нетерпением ждет, когда эту часть истории представят в шоу.

Таким комментарием актриса поделилась в последнем выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время разговора зашла речь о фрагментах игры, которые хотелось бы увидеть в шоу. Один из них касается близких отношений Элли и Дины.

"Честно говоря, я очень взволнована историей Элли/Дины. Я смотрела совместную нарезку, кто-то сделал феноменальный — я не знаю, как они это делают — потрясающий монтаж исключительно игрового процесса, как истории любви Элли и Дины. Так что я с нетерпением жду этого", — заявила Рамзи.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

