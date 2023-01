Сериал The Last оf Us официально продлен на 2 сезон

Зрители могут ожидать, что шоу адаптирует основные события игры The Last of Us Part II.

Канал HBO официально продлил постапокалиптическую драму The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях на 2 сезон. Сценаристы сериала и исполнительные продюсеры Крейг Мазин и Нил Дракманн указали, что они планируют адаптировать события второй видеоигры 2020 года The Last оf Us Part II, если у шоу будет больше сезонов - что теперь и будет. Об этом пишет издание Entertainment Weekly. "Трудно описать сюжет второй части, не спойлерив его, поэтому мы просто скажем, что есть два основных поворота, которые вызвали такую сильную и немедленную реакцию игроков, что Дракманну, разработавшему обе игры, угрожали расправой", - готорится в материале. Видео дня Дракманн заявил, что он "польщен и откровенно ошеломлен тем, что так много людей настроились и присоединились к нашему пересказу путешествия Джоэла и Элли". "Сотрудничество с Крейгом Мазином, нашим невероятным актерским составом и съемочной группой, а также с HBO превзошло мои и без того высокие ожидания. Теперь у нас есть абсолютное удовольствие, чтобы снова сделать это со вторым сезоном", - сказал Дракманн. Сериал The Last of Us - подробности Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни. Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO - "Игре престолов". Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры - глава студии Naughty Dog Нил Дракманн. Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max. Вас также могут заинтересовать новости: В сюжете второго эпизода сериала The Last of Us обнаружили логическую дыру

