Зрители могут ожидать, что шоу адаптирует основные события игры The Last of Us Part II.

Канал HBO официально продлил постапокалиптическую драму The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях на 2 сезон.

Сценаристы сериала и исполнительные продюсеры Крейг Мазин и Нил Дракманн указали, что они планируют адаптировать события второй видеоигры 2020 года The Last оf Us Part II, если у шоу будет больше сезонов - что теперь и будет. Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

"Трудно описать сюжет второй части, не спойлерив его, поэтому мы просто скажем, что есть два основных поворота, которые вызвали такую сильную и немедленную реакцию игроков, что Дракманну, разработавшему обе игры, угрожали расправой", - готорится в материале.

Видео дня

Дракманн заявил, что он "польщен и откровенно ошеломлен тем, что так много людей настроились и присоединились к нашему пересказу путешествия Джоэла и Элли".

"Сотрудничество с Крейгом Мазином, нашим невероятным актерским составом и съемочной группой, а также с HBO превзошло мои и без того высокие ожидания. Теперь у нас есть абсолютное удовольствие, чтобы снова сделать это со вторым сезоном", - сказал Дракманн.

Сериал The Last of Us - подробности

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO - "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры - глава студии Naughty Dog Нил Дракманн. Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

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