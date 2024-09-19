Мы составили несколько советов по прохождению Frostpunk 2 для новичков.

Frostpunk 2 - сиквел успешной градостроительной стратегии с элементами выживания. Игроку предстоит развивать город в постапокалиптичном мире, который погрузился в ледниковый период. Релиз игры намечен на 20 сентября, но критики уже оценили игру в 85 баллов на Metacritic, назвав её образцовым продолжением.

Frostpunk 2 - комплексная, сложная игра, со множеством механик. Даже людям знакомым с оригинальной игрой, в сиквеле предстоит разбираться с новой системой застройки города и механикой фракций. Поэтому мы решили составить список советов по игре, которые будут полезны как совсем новичкам в серии, так и людям, которые управляли Нью-Лондоном ещё в 2018 году.

Сначала разбить лёд

В отличии от первой части, где мы ставили здания где угодно вокруг города, теперь система застройки напоминает Sid Meier's Civilization VI. Территория вокруг города поделена на гексы, на некоторых участках есть ресурсы: уголь, еда, материалы. Но просто так завладеть этими ресурсами никто не даст. В мире игры сейчас ледниковый период, и всё находится под толстым слоем льда. Нужно отправить рабочих с ледорубами, за один раз можно расчистить 8 гексов, игроку это будет стоить 200 единиц рабочей силы и 30 утиля, местной валюты.

Видео дня

Типы районов

Ещё одна новая механика, вдохновлённая Цивилизацией - застройка районами. Сперва нужно разобраться со всеми типами районов:

Жилой район - предоставляет жильё нашей рабочей силе. Если жилых районов не хватает, то население страдает от холода.

- предоставляет жильё нашей рабочей силе. Если жилых районов не хватает, то население страдает от холода. Пищевой район - предоставляет еду. Если пищевых районов не хватает, жители голодают.

- предоставляет еду. Если пищевых районов не хватает, жители голодают. Добывающий район - с его помощью мы собираем материалы и топливо. Материалы нужны для постройки других районов, а без топлива в городе не будет электричества.

с его помощью мы собираем материалы и топливо. Материалы нужны для постройки других районов, а без топлива в городе не будет электричества. Логистический район - район, который можно построить на уникальном гексе "старая станция". С его помощью можно отправлять в экспедиции отряды разведчиков для исследований новых территорий, ведь имеющиеся запасы еды и ресурсов не будут кормить вас вечно.

- район, который можно построить на уникальном гексе "старая станция". С его помощью можно отправлять в экспедиции отряды разведчиков для исследований новых территорий, ведь имеющиеся запасы еды и ресурсов не будут кормить вас вечно. Промышленный район - его можно строить на любом гексе. Район работает в двух режимах: производство материалов и производство товаров. Если с материалами всё ясно, то товары нужны для поддержания счастья населения, а излишек товаров снижает уровень преступности в городе.

После постройки район можно расширять и прокачивать, что даст новые функции и возможности. Например в улучшенном промышленном районе в какой-то момент появится автоматизированная фабрика, что позволит сэкономить на рабочей силе.

Не забывайте про бонусы при застройке

И ещё одна механика прямиков из Civilization VI: бонус районам от соседства. Любой район, который соприкасается с соседним районом тремя плитками, получает бонус в виде 20 единиц тепла. Бонусы тепла помогают существенно сэкономить топливо для генератора, учитывайте это при планировке застройки города.

Но не все районы хорошие соседи друг другу. Если вы поставите рядом жилой и промышленный район, вы всё ещё получите бонус, но жильцы начнут болеть. Старайтесь зонировать город на жилые, продовольственные и промышленные регионы.

Не забывайте про общество

Центральной идеей Frostpunk 2 стала мысль, что человечество не изменит своей сути даже после конца света. Самым дефицитным ресурсом здесь всё ещё остаются деньги. Каждую неделю вы собираете налоговый сбор, но этих денег едва хватает на развитие города. Вы можете заручиться поддержкой местных фракций, ещё одной важной системы в игре, и попросить денег у них. Им это разумеется не понравится, и фракция может объявить бунт, поэтому выбирайте общество с умом и просите деньги у тех, кто вам доверяет.

Планируйте наперёд

Любая стратегия требует дальновидного мышления, а в Frostpunk 2, где ваш город постоянно балансирует на грани процветания и вымирания, и подавно нужно обдумывать свои ходы на три шага вперёд.

Сделайте запас топлива и продовольствия, чтобы природные условия не смогли застать вас врасплох. Также анализируйте свои собственные решение, например если вы исследовали новую технологию для промышленного региона, но знаете, что она вызовет болезни в городе, то постройте больницу.

Не забывайте, что все ресурсы в Frostpunk 2 конечны, ищите новые источники до того, как закончатся старые. Игра будет всячески вас предупреждать, что жилы вот-вот закончатся. Будьте готовы, к моменту, когда это случится, у вас уже должен стоять новый район с этими же ресурсами, будет хорошо если он будет больше старого, ну или хотя бы со схожей производительностью. Старый район предстоит снести за ненадобностью.

Выберите идеологический курс

В конце концов Нью-Лондон выберет себе одну из трёх идеологий, представленых в игре:

Прогресс против адаптации

Равенство против заслуг

Традиции против разума

Поборники разных идеологий конфликтуют друг с другом, имейте это ввиду, когда принимаете законы, которые явно связаны с одной из сторон. Если чаша терпение сторонников одной из идеологий переполнится, может начаться бунт, который может кончиться для вас поражением.

Как уже было сказано, в какой-то момент весы полностью опустятся на одну из сторон. Вы в праве повлиять на то, какая идеология в вашем городе будет комфортно себя чувствовать путём принятия соответствующих законов и идей, а также постройкой зданий некоторых видов.

К новым горнзонтам

Со временем у вас появится возможность отправлять экспедиции через логистические районы для исследования Морозных Земель, огромной незаселённой территории, которая станет пристанищем для ваших людей.

Разведка территорий позволит открыть локации с множеством ценных ресурсов. Кроме того, аванпосты в Морозных Землях можно соединять с основным городом тропами, через которые поселенцы будут перевозить материалы

Разумеется Пустошь не самое дружелюбное место. Отдавайте отчёт, куда вы посылаете своих людей, и будьте готовы, что они могут не вернуться. Некоторые экспедиции обозначены как опасные, это значит, что разведчики могут быть ранены, убиты или пропавшими без вести. Вы можете подготовить людей в специальных тренировочных лагерях, это снизит шанс неудачной экспедиции, а также уменьшает время, необходимое на разведку.

Frostpunk 2 выйдет 20 сентября на всех платформах: ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Вас также могут заинтересовать новости: