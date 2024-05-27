Пресса оценила, в том числе графику, возросшие масштабы и моральные дилеммы.

25 июля на ПК выходит Frostpunk 2 – сиквел одной из лучших стратегий последних лет, который также получит украинский перевод. В списке самых ожидаемых игр в Steam игра находится на третьем месте, уступая лишь Black Myth: Wukong и Hollow Knight: Silksong.

За несколько месяцев до релиза команда 11 bit studios провела превью-сессию Frostpunk 2. Журналистам популярных изданий дали возможность познакомиться с предрелизной версией игры и разрешили публиковать геймплейные ролики.

Ожидаемо, Frostpunk 2 произвела на рецензентов очень приятное впечатление. Журналисты назвали тайтл масштабным, суровым и даже жестоким, но при этом чрезвычайно увлекательным и во многом непохожим на оригинал. СМИ оценили, в том числе графику, глубокие механики и моральные дилеммы. К примеру, в игре есть возможность отправить детей-преступников в шахту, а потом пожертвовать ими во время пожара.

Несмотря на возросшие масштабы, во Frostpunk 2, как и в первой части, игрокам придется следить не только за выживанием города, но и за удержанием власти, участвуя в политических интригах. Чтобы удовлетворить различные фракции, потребуется корректировать свою политику или столкнуться с последствиями отказа это делать.

Что касается производительности, то и здесь все хорошо. В издании GamesRadar отметили, что за несколько часов игры они не встретили ни одного бага. Это отличный знак, учитывая, что в настоящий момент Frostpunk 2 находится "на стадии полировки и отлова багов".

У игры уже есть страницы на всех главных ПК-площадках – Steam, GOG, EGS, кроме того, в день релиза она пополнит каталог Game Pass на ПК. Консольная версия игры выйдет позже, разработчики пока не назвали точную дату.

Видео Frostpunk 2 с геймплеем и впечатлениями

Если вы пропустили майские релизы, УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей этого месяца. Помимо продолжения Hellblade, появилась обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянул на ПК.

А еще ранее в этом месяце в раннем доступе вышел Hades 2, продолжение одного из лучших представителей жанра рогалик. Украинский регион Steam вошел в тройку с самыми низкими ценами на новинку Supergiant Games.

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