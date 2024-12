Также в королевской битве появится ядерная бомба, которой в игре взорвали Арасака-Тауер.

Разработчики Fortnite официально презентовали образы героев из Cyberpunk 2077: Ви и Джонни Сильверхенда. При этом в королевской битве будет доступна именно женская версия Ви, которую CDPR использует во всех промо-материалах после релиза игры.

У этой коллаборации пока не такой размах, как у других громких гостей в Fortnite. В отличие от больших музыкальных ивентов, тут облик Ви не даёт зажигательных шоу, а просто добавляет в игру узнаваемую атмосферу Найт-Сити. Зато есть причудливые "Клинки богомола", которые можно спрятать внутри рук, прямо как в Cyberpunk 2077.

Кроме новых обликов, в игре появились рюкзаки в форме робота Flathead и сумка с ядерной бомбой, которую в игре Сильверхенд установил в главном здании Арасака. Также в качестве оружия ближнего боя будет термокатана, у которой в игре статус культового холодного орудия.

Релиз скинов Cyberpunk 2077 в Fortnite запланирован уже на 24 декабря.

Ранее мы рассказывали, что в Fortnite появилась американская певица Мэрайя Кэри и исполнила свой новогодний хит All I Want for Christmas is You. Вместе с ней появились праздничные облики Шакила О'Нила и Snoop Dogg.

