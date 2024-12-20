Теперь можно играть не только в компьютерный Cyberpunk, но и в настольный.

CD Projekt RED выпустила обновление 2.2 для Cyberpunk 2077, которое принесло не только улучшения и исправления, но и, как оказалось, приятный бонус для фанатов настольно-ролевых игр.

Издание Polygon заметило, что разработчики решили порадовать игроков бесплатным набором правил для настольной игры Cyberpunk RED: Easy Mode.

Этот набор, напоминающий стартовый комплект Dungeons & Dragons, включает вводную информацию о Найт-Сити, основные игровые механики, пять готовых персонажей и стартовую миссию. Разумеется, найти эту игру в интернете проблем не составляет, но приятно, что CDPR решила приобщить игроков к НРИ в такой способ.

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Чтобы найти подарок, необходимо скачать бонусный контент Cyberpunk 2077 через Steam. После загрузки откройте библиотеку, выберите игру и нажмите кнопку "Просмотреть локальные файлы". Альтернативно, можно вручную перейти в папку Steam\steamapps\music\Cyberpunk 2077 Bonus Content\Guides.

Помимо набора правил для настольной игры, обновление 2.2 включает множество других бонусных материалов: постеры, короткий рассказ, обои, аватары и правила Cyberpunk 2020.

Ранее мы рассказывали, что Идрис Эльба хочет сняться в экранизации Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом. Актёр считает, что их персонажи на большом экране "будут просто вау".

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