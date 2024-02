Релиз в 2025 году эксклюзивно на PS5.

Во время шоу State of Play компания Sony и студия Kojima Productions представили большой сюжетный трейлер приключенческого экшена Death Stranding 2. Также авторы раскрыли и подзаголовок сиквела: он будет называться On The Beach.

В почти 10-минутному ролике продемонстрировали новую главу в путешествии Сэма Бриджеса в исполнении Нормаса Ридуса, которому предстоит изучить красочные регионы и столкнуться со всяческими опасностями и старыми знакомыми. У героя появятся новые транспортные средства, а еще будет база на корабле.

Также в ролике мелькнули герои Леа Сейду, Эль Фаннинг и Джорджа Миллера – режиссера серии постапокалиптических боевиков "Безумный Макс". Death Stranding 2 выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Релиз в 2025 году.

Вероятно, это самый эффектный трейлер, который вы сегодня посмотрите. И не важно, геймер вы или годами не держали геймпад в руках – это просто впечатляет.

О чем была первая часть Death Stranding

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, повсюду бродят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие спрятались в разрозненных городах.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них — главный герой Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус.

В образе протагониста пользователям предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну.

